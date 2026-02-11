El nuevo ESTA de Estados Unidos enciende alarmas en Europa: advierten caída millonaria del turismo

La actualización del sistema ESTA para ingresar a Estados Unidos amenaza con convertirse en un freno para el turismo europeo. La patronal europea de agencias de viajes (ECTAA) lanzó una advertencia directa: los cambios propuestos podrían desalentar por completo los viajes al país que gobierna Donald Trump, en un momento en que el sector apenas consolidaba su recuperación internacional.

El eje de la preocupación radica en el endurecimiento de los requisitos de información. La propuesta contempla una recopilación de datos personales más amplia, incluyendo identificadores de redes sociales de los últimos cinco años y referencias a datos biométricos sensibles. Para la industria europea, este nivel de exigencia resulta desproporcionado y rebasa lo que consideran razonable para un trámite de autorización electrónica de viaje.

Leer más: Frente frío 34 azota el noroeste; mar de fondo y heladas contrastan con calor extremo de hasta 45 °C en el sur

El rediseño operativo del ESTA también genera inquietud por su enfoque exclusivamente digital. El proceso, según lo planteado, solo podría realizarse mediante aplicaciones móviles con captura biométrica en tiempo real, lo que dejaría fuera a sectores con menor alfabetización tecnológica. Familias, adultos mayores y personas con discapacidad podrían enfrentar mayores dificultades, además de un incremento en errores durante la solicitud.

La preocupación no se limita al procedimiento técnico. ECTAA cuestiona la falta de claridad sobre el destino de los datos recopilados: cómo serán utilizados, cuánto tiempo permanecerán almacenados y con qué entidades podrían compartirse. En un entorno global donde la protección de datos personales es un tema sensible, la percepción de intrusión puede convertirse en un obstáculo tan relevante como el costo mismo del trámite.

Leer más: Tulum rebasa a Riviera Maya y se consolida como la segunda marca turística de Quintana Roo

El nuevo esquema, además, reduciría el papel tradicional de las agencias de viajes en la gestión del ESTA. Al depender exclusivamente de biometría y aplicaciones móviles individuales, el sistema limitaría la intermediación profesional, un elemento que en Europa ha sido clave para asesorar a viajeros y evitar rechazos por errores administrativos.

El posible impacto económico ya fue estimado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Su análisis anticipa que un 34% de los viajeros sería menos propenso a visitar Estados Unidos si se implementan las modificaciones, lo que podría traducirse en hasta 4.7 millones menos de llegadas internacionales. El golpe no sería menor: hasta 15 mil 700 millones de dólares en gasto turístico en riesgo y alrededor de 157 mil empleos potencialmente afectados.

Leer más: Corrupción retrocede a la democracia: Transparencia Internacional alerta deterioro global y mayor riesgo para periodistas

El debate ocurre en un contexto político marcado por una agenda migratoria más estricta en Estados Unidos. Aunque el gobierno busca reforzar los controles de seguridad, la industria turística advierte que un exceso de requisitos podría enviar una señal adversa a mercados estratégicos como el europeo, históricamente uno de los principales emisores de visitantes hacia territorio estadounidense.

La discusión sobre el nuevo ESTA, más allá de lo técnico, pone sobre la mesa un dilema central: equilibrar seguridad y facilitación del viaje. Si las medidas se perciben como invasivas o excesivamente complejas, la decisión de millones de europeos podría inclinarse hacia destinos alternativos con procesos de entrada más ágiles y transparentes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO