Se anuncia nuevo ferrie a Las Islas Marías

Islas Marías recibirá a visitantes a partir del próximo año como parte de un plan turístico impulsado por el Gobierno federal, con el objetivo de promover la conservación, la cultura y el desarrollo sustentable en el archipiélago, catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

El anuncio fue realizado en Puerto Vallarta, donde autoridades navales y turísticas detallaron que los traslados se efectuarán Ferries a Islas Marías con capacidad para 199 pasajeros. El itinerario establece salidas los viernes por la mañana y regreso los domingos, en un trayecto marítimo de cinco horas aproximadamente hasta Puerto Balleto.

Recorridos turísticos en las Islas Marías

Una vez en Puerto Balleto, los visitantes podrán hospedarse en casas sencillas, dobles o familiares con capacidad para ocho personas. Las instalaciones incluyen palapas, asadores, albercas privadas y carritos de golf para moverse dentro del archipiélago.

El programa turístico contempla recorridos por espacios históricos como la ex Casa de Gobierno, el auditorio Muros de Agua, la Casa de la Monja y el Arco Mandela. También se prevén caminatas hacia el Cristo y el faro, así como actividades de snorkel, observación astronómica y talleres temáticos.

El plan incluye la visita al museo histórico de las Islas Marías, donde se narra la transición del complejo de colonia penal a destino turístico. Asimismo, se dispondrá de servicios adicionales como club de playa, spa, restaurante, zona de hamacas y alberca natural.

El paquete integral abarcará transporte marítimo en Ferrie, estancia de tres días y dos noches, hospedaje, alimentación tipo buffet, recorridos turísticos y seguro del viajero. Además, los visitantes deberán cubrir un pago de 790 pesos a la Conanp por el acceso al Área Natural Protegida.

El archipiélago será también sede de eventos deportivos y culturales. Entre ellos destaca un duatlón que reunirá a más de 360 atletas de alto rendimiento, quienes combinarán pruebas de natación con carrera a campo traviesa.

Las autoridades recordaron que las Islas Marías resguardan especies endémicas como el mapache de la isla y el loro cabeza amarilla, lo que refuerza su papel como santuario de biodiversidad.

De acuerdo con la información oficial, los viajes turísticos comenzarán el próximo año. Los precios definitivos se darán a conocer en fechas posteriores, mientras que el esquema busca consolidar al archipiélago como referente de turismo ecológico y cultural en México.