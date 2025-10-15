Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 15 de Octubre, 2025
Los Cabos

Nuevo hospital del IMSS en Los Cabos implica cambios viales y reubicación de la caseta

El nuevo Hospital General Regional del IMSS en Los Cabos avanza en su fase inicial. El proyecto incluye mejoras viales y la reubicación de la caseta del libramiento para facilitar el acceso.
Luis Castrejón
15 octubre, 2025
Nuevo IMSS Los Cabos

Foto: Tribuna de México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza con la construcción del nuevo Hospital General Regional en Los Cabos, proyecto que actualmente se encuentra en su primera etapa, centrada en la regularización del predio y los trámites administrativos necesarios para iniciar la obra.

Según informó Carlos Castro, director municipal de Desarrollo Social, el terreno —de más de 41 mil metros cuadrados— fue donado a la federación tras un acuerdo entre el ejido local y el Ayuntamiento de Los Cabos. Esta donación ha permitido al IMSS avanzar con el proceso de licitación y planeación de obras.

“La etapa número uno de este proyecto tiene que ver con la parte administrativa, la tierra y el suelo. El ejido donó el predio al Ayuntamiento, y éste a su vez lo transfirió a la federación; en esa parte vamos muy bien”, explicó Castro.

Cambios viales y reubicación de caseta del libramiento

Como parte del proyecto, se contempla la reubicación de la caseta de cobro del libramiento carretero, con el fin de facilitar el acceso de pacientes, ambulancias y personal médico al hospital.

“Ya están avanzadas las gestiones; en algún momento se realizará. No es urgente por ahora, pero llegará el momento en que deba reubicar la caseta”, añadió el funcionario.

LEE MÁS: Programa de vivienda en Los Cabos sigue en planeación; aún sin fecha de entrega

Hospital con 46 especialidades y atención médica de alta calidad

El nuevo hospital del IMSS en Los Cabos contará con:

  • 260 camas censables

  • 46 especialidades médicas, incluyendo:

    • Cardiología

    • Geriatría

    • Ginecología

    • Nefrología

    • Oftalmología

    • Neurocirugía

    • Urología

Este proyecto es considerado prioritario para fortalecer los servicios de salud en Baja California Sur, especialmente en Los Cabos, el municipio más poblado del estado y con creciente demanda médica.

