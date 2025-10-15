Nuevo hospital del IMSS en Los Cabos implica cambios viales y reubicación de la caseta

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza con la construcción del nuevo Hospital General Regional en Los Cabos, proyecto que actualmente se encuentra en su primera etapa, centrada en la regularización del predio y los trámites administrativos necesarios para iniciar la obra.

Según informó Carlos Castro, director municipal de Desarrollo Social, el terreno —de más de 41 mil metros cuadrados— fue donado a la federación tras un acuerdo entre el ejido local y el Ayuntamiento de Los Cabos. Esta donación ha permitido al IMSS avanzar con el proceso de licitación y planeación de obras.

“La etapa número uno de este proyecto tiene que ver con la parte administrativa, la tierra y el suelo. El ejido donó el predio al Ayuntamiento, y éste a su vez lo transfirió a la federación; en esa parte vamos muy bien”, explicó Castro.

Cambios viales y reubicación de caseta del libramiento

Como parte del proyecto, se contempla la reubicación de la caseta de cobro del libramiento carretero, con el fin de facilitar el acceso de pacientes, ambulancias y personal médico al hospital.

“Ya están avanzadas las gestiones; en algún momento se realizará. No es urgente por ahora, pero llegará el momento en que deba reubicar la caseta”, añadió el funcionario.

Hospital con 46 especialidades y atención médica de alta calidad

El nuevo hospital del IMSS en Los Cabos contará con:

260 camas censables

46 especialidades médicas , incluyendo: Cardiología Geriatría Ginecología Nefrología Oftalmología Neurocirugía Urología



Este proyecto es considerado prioritario para fortalecer los servicios de salud en Baja California Sur, especialmente en Los Cabos, el municipio más poblado del estado y con creciente demanda médica.