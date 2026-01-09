Nuevo Laredo se consolida como el cruce favorito de paisanos en su regreso a Estados Unidos

El retorno de connacionales a Estados Unidos tras las fiestas decembrinas colocó a Nuevo Laredo como el principal punto de cruce fronterizo durante los primeros días de enero. El Puente Internacional Juárez-Lincoln concentró una afluencia inusual de vehículos y autobuses, reflejando la preferencia de miles de familias mexicanas por esta ruta para reincorporarse a sus actividades laborales en el vecino país del norte.

La magnitud del flujo vehicular quedó evidenciada durante el primer fin de semana del año, cuando entre el viernes 2 y el domingo 4 de enero se estimó el cruce de aproximadamente 25 mil vehículos particulares. A esta cifra se sumó el tránsito diario de entre 70 y 100 autobuses de pasajeros, lo que provocó largas filas y una presión constante sobre la infraestructura fronteriza.

Leer más: AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 9 de enero 2026

El intenso movimiento reafirmó la relevancia estratégica de Nuevo Laredo dentro de la red de cruces entre México y Estados Unidos. La concentración de automóviles y transporte colectivo convirtió al Puente Juárez-Lincoln en uno de los puntos con mayor carga operativa del país, especialmente durante los periodos vacacionales y de retorno masivo de paisanos.

La preferencia por este cruce no es fortuita. Autoridades municipales atribuyen el fenómeno a la capacidad logística y a la coordinación institucional que se mantiene en la ciudad, factores que han permitido sostener un flujo ordenado pese al volumen de tránsito registrado en los últimos días.

Leer más: Aeropuerto de Cancún pierde más de un millón de pasajeros en 2025, pero conserva su liderazgo turístico

Desde el gobierno local se destacó que el trabajo conjunto entre instancias municipales, estatales y federales ha sido clave para ofrecer un cruce ágil y seguro. Esta coordinación ha generado confianza entre los paisanos, quienes priorizan rutas donde perciben menor riesgo y mayor certeza durante su trayecto de regreso.

Para atender la alta demanda, el municipio activó operativos especiales con la participación de Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Bomberos y la Guardia Municipal. Estas acciones se enfocaron en agilizar la circulación, reducir congestionamientos y brindar orientación directa a los viajeros que arribaron al cruce fronterizo.

Leer más: Garitas en Sacramento reportan poca saturación en el regreso de paisanos a Estados Unidos

El dispositivo de atención se reforzó con el Programa Héroes Paisanos, en el que intervienen corporaciones como la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Migración. El objetivo central es garantizar un retorno seguro, ordenado y libre de incidentes para los connacionales que concluyen su estancia en México.

Las autoridades prevén que el flujo vehicular se mantenga elevado durante los próximos días, conforme más familias finalicen su periodo vacacional. Este comportamiento consolida nuevamente a Nuevo Laredo como un eje clave de movilidad fronteriza y como el cruce preferido de los paisanos en su regreso a Estados Unidos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO