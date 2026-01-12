El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha generado una fuerte controversia al anunciar que para el regreso a clases en 2026, los estudiantes de escuelas públicas deberán portar uniformes en tonalidades naranja, popularmente conocidos como “fosfo fosfo”.

“A partir del próximo lunes 12 de enero del 2026 todos los alumnos deberán portar el uniforme donado por el Gobernador del Estado de Nuevo León, a cargo del C. Dr. Samuel Alejandro García Sepúlveda…”, dice la misiva que se hizo llegar a los planteles educativos de nivel básico del estado.

Esta medida, según reportes originalmente publicados por el diario Reforma, ha sido señalada como un intento de adoctrinamiento visual y una estrategia de marketing político financiada con recursos públicos para posicionar los colores del partido Movimiento Ciudadano (MC), en el cual milita el actual gobernador Samuel García.

La decisión afecta directamente a miles de familias neolonesas, quienes ahora se ven obligadas a realizar un gasto adicional o recibir indumentaria que rompe con los colores institucionales neutros que se habían mantenido por décadas.

Antecedentes del color naranja o ‘fosfo fosfo’ de MC

El término “fosfo fosfo”, que se volvió viral durante las campañas electorales de Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, es ahora el sello distintivo de una política pública que prioriza la identidad partidista sobre la sobriedad académica en el estado.

Padres de familia y organizaciones civiles han manifestado su rechazo, argumentando que la educación pública no debe ser utilizada como una plataforma de propaganda. El uso del color naranja o ‘fosfo fosfo’, que distingue al partido que llevó a Samuel García a la gubernatura, se suma a una serie de acciones donde la imagen estatal se ha fusionado casi por completo con la estética del “Nuevo Nuevo León”, dejando de lado la pluralidad política.

Finalmente, el sector escolar espera una resolución oficial sobre si habrá sanciones para quienes decidan no portar el uniforme naranja. Mientras tanto, la opinión pública sigue cuestionando si el dinero del pueblo debe usarse para vestir a las infancias con los colores de un partido político específico.

