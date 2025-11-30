¡Tragedia en Nuevo León! Madre atropella y mata a su bebé por accidente

Un fatal accidente ha conmocionado este fin de semana a Nuevo León y ha dejado enlutada a toda una familia.

Por accidente, una madre atropelló y mató su hija de apenas un año de edad cuando ingresaba a un centro comercial del municipio de Santiago, Nuevo León.

El hecho se registró al medio día de este sábado a la altura del kilómetro 248 de la Carretera Nacional, a pocos metros de la calle José Mariano Abasolo, a la altura de la Villa de Santiago, justo en la entrada de conocida plaza.

Extraoficialmente, se dio a conocer que inicialmente la menor viajaba en el asiento del copiloto de una camioneta Nissan Murano. Sin embargo, previo a su ingreso a la plaza, la menor se pasó al asiento trasero de la camioneta y fue entonces cuando, jugando, la menor abrió la puerta y cayó hasta el asfalto.

De forma casi inmediata, la llanta trasera derecha del vehículo pasó sobre ella, sin que la madre pudiera hacer algo para evitarlo.

Al lugar arribaron agentes de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipalde Santiago, pero ya nada pudieron hacer por la bebé de apenas un año y seis meses de edad, únicamente confirmaron su muerte.

La madre de la menor fue atendida por socorristas, ya que presentó una severa crisis nerviosa, aunque finalmente quedó a disposición de las autoridades ministeriales para rendir su declaración y colaborar con las investigaciones.

Posteriormente, los agentes del MP y la SEMEFO se encargaron del levantamiento del pequeño cuerpo y ordenaron a los agentes policiacos y de tránsito liberar el acceso a la plaza comercial, el cual por horas permaneció bloqueado.