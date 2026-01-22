Juan Alfredo Oropeza Lara asume el Mando Coordinador Tijuana en Baja California

El General Brigadier Juan Alfredo Oropeza Lara asumió oficialmente este día la comandancia del Mando Coordinador ‘Tijuana’ de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera se realizó con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad en Tijuana, ciudad clave de Baja California. El nuevo mando reafirmó su compromiso institucional para velar por la integridad de la ciudadanía en esta región fronteriza.

El acto protocolario tuvo lugar en la explanada del Cuartel General de la Segunda Zona Militar, donde se dieron cita autoridades de los distintos niveles de gobierno. Durante el evento, el General de Brigada de Estado Mayor, Daniel Gallegos Acevedo, en su calidad de comandante de la Segunda Zona Militar, fue el encargado de tomar la protesta de ley al nuevo integrante del Mando Militar. Con este movimiento, se busca dar continuidad a las operaciones tácticas en el municipio de Tijuana.

La llegada de Juan Alfredo Oropeza Lara responde a los cambios internos naturales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para dinamizar las labores de vigilancia. El general cuenta con una trayectoria destacada dentro de las fuerzas armadas, habiendo servido en diversas regiones del país antes de su llegada a Baja California. Su experiencia será fundamental para coordinar esfuerzos con las corporaciones locales en Tijuana.

El comandante del Mando Coordinador ‘Tijuana’ cuenta con una formación académica y operativa de alto nivel. Nacido el 5 de mayo de 1973 en la Ciudad de México, inició su camino en el Heroico Colegio Militar en 1986. A lo largo de los años, ha cursado especializaciones tanto en territorio nacional como en el extranjero, consolidando una visión estratégica que ahora aplicará en el Mando Militar asignado.

Previo a su designación en Tijuana, el oficial se desempeñó como comandante en el 92 Batallón de Infantería y el 58 Batallón de Infantería en Jamay, Jalisco, así como en el 107 Batallón de Infantería en el Estado de México. Esta vasta experiencia operativa le permite entender los desafíos actuales que enfrenta la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en zonas de alta complejidad.

