¿Quién es el nuevo presidente de Banamex?

La venta del 25 por ciento de las acciones de Banamex marca un nuevo capítulo en la historia del sistema financiero mexicano, luego de que Citigroup concretó la operación con el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, quien asumió la presidencia del Grupo Financiero tras el cierre del acuerdo. La transacción reposiciona al Banco Nacional de México bajo el liderazgo de una figura con amplia experiencia en finanzas, transporte y logística.

La operación consolida a Chico Pardo como uno de los actores empresariales más influyentes del país, con una trayectoria que combina banca, capital privado e infraestructura estratégica, tanto en México como en el extranjero.

Formado como licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, Fernando Chico Pardo inició su carrera profesional en Wall Street. En 1982 fundó Acciones y Asesoría Bursátil, firma de la que fue socio fundador y director general hasta 1992, cuando se fusionó con Inbursa, consolidando su presencia en el sector financiero.

En 1997 creó Promecap, firma de capital privado que actualmente preside y dirige, y que gestiona activos valuados en alrededor de 5 mil millones de dólares. Desde esta plataforma, amplió su participación en sectores clave como aeropuertos, puertos marítimos, aerolíneas, hoteles y servicios financieros.

Desde 2003, Chico Pardo preside el consejo de administración de Asur, grupo aeroportuario que opera nueve terminales aéreas en el sureste mexicano y otras en el extranjero. Entre ellas destaca el aeropuerto de Cancún, considerado el más importante del país en tráfico de pasajeros, con un movimiento conjunto cercano a los 70 millones de personas al año.

Durante 2024, Asur reportó ingresos por más de 23 mil millones de pesos en operaciones nacionales y empleó a más de 2 mil personas. En conjunto, las empresas encabezadas por Fernando Chico Pardo alcanzaron ingresos estimados en más de 31 mil millones de pesos, cifra que respalda su posición dentro del listado de los empresarios más influyentes de México.

Con la adquisición accionaria en Banamex, Chico Pardo refuerza su perfil como un empresario con raíces financieras sólidas y una visión diversificada, que ahora se traduce en un papel clave dentro del Banco Nacional de México, una de las instituciones bancarias más emblemáticas del país.