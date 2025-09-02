Nuevo sismo de 3.6 grados sorprende a Los Cabos este martes

La mañana de este martes 2 de septiembre se registró un nuevo sismo en el municipio de Los Cabos. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que tuvo una magnitud de 3.6 grados. El epicentro se ubicó a 5 kilómetros al sureste de San José del Cabo, con una profundidad de 10 kilómetros.

El movimiento se suma al temblor de 4.8 grados registrado la tarde del lunes. En total, ya se acumulan más de 100 réplicas en las últimas horas, con distintas intensidades.

Hasta el momento no hay reportes de daños materiales ni de personas lesionadas. Sin embargo, la frecuencia de los sismos ha generado alarma en la población, pues en los últimos meses estos fenómenos se han sentido con mayor frecuencia en la zona.

Protección Civil llamó a la ciudadanía a mantener la calma y seguir medidas de prevención. Entre ellas: revisar instalaciones eléctricas y de gas en viviendas, mantenerse atentos a posibles réplicas y consultar únicamente información oficial.

El nuevo evento ocurre mientras Los Cabos enfrenta también lluvias y tormentas eléctricas por la cercanía de la tormenta tropical Lorena. Esto refuerza el llamado de las autoridades a extremar precauciones en las comunidades del municipio.

