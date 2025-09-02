Nuevo sismo de magnitud 3.8 sorprende en Los Cabos esta noche

Un nuevo Sismo se registró la noche de este lunes en Baja California Sur, con epicentro a 3 kilómetros al oeste de San José del Cabo. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una Magnitud 3.8 y ocurrió a las 22:59 horas, con una profundidad de 17 kilómetros.

Este fenómeno se presentó horas después del fuerte Sismo de magnitud 4.8 que sacudió la región durante la tarde y que generó alrededor de 90 réplicas. Aunque el temblor nocturno fue más leve, habitantes de la zona reconocieron que se sintió con mayor fuerza por encontrarse directamente en el epicentro.

El reporte preliminar señala que el movimiento telúrico provocó un susto entre la población, ya que el evento se produjo en un momento de calma posterior a la intensa actividad sísmica de la tarde.

Vecinos relataron que la sacudida nocturna tuvo menor duración que la registrada horas antes, pero destacó por la sensación de cercanía y la claridad con la que se percibió en viviendas y comercios de San José del Cabo.