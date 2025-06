Padres acusan que nuevo sistema de evaluación premia la mediocridad en escuelas de Los Cabos

Tras la denuncia pública realizada por padres de familia de la primaria Ricardo Flores Magón, en la comunidad de Ánimas Bajas en San José del Cabo, contra el sistema de evaluación actual que —según expresan— no reconoce el esfuerzo académico de los estudiantes, la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos manifestó su respaldo y pidió a la SEP revisar el modelo.

En entrevista para CPS Noticias, Adriana López Monje, presidenta de la Asociación, afirmó que este no es un caso aislado y que desde el inicio de la Nueva Escuela Mexicana han recibido reportes similares en al menos 30 escuelas primarias y secundarias del municipio.

“Este nuevo sistema privilegia la mediocridad, por supuesto que hay muchos papás que están inconformes porque los niños se esfuerzan e iban con emoción a la escuela, hoy no tienen ganas, muchos de ellos les quitan el ánimo de ir, si tenemos quejas de padres de familia, por su puesto de este tema dodo ellos dicen que sus hijos se esfuerzan, se levantan más temprano, está al pendiente de las tareas y eso no se toma en cuenta. Entonces definitivamente la exigencia de estos padres es genuina y el gobierno está obligado a escuchar esta exigencia”, expresó López Monje.

Uno de los principales reclamos es que los estudiantes con alto rendimiento académico ya no reciben diplomas que reconozcan sus logros, sino “reconocimientos genéricos” que no distinguen méritos individuales. De acuerdo con testimonios recibidos, esto ha comenzado a afectar la motivación de muchos alumnos, que sienten que su esfuerzo no vale la pena.

La dirigente confirmó que la Asociación brindará su respaldo a las madres y padres de familia de la escuela en Ánimas Bajas, e hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reconsiderar los criterios de evaluación, a fin de no afectar el desarrollo emocional ni académico de los estudiantes que se esfuerzan por destacar.