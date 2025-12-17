Nuevo videojuego de fútbol, FIFA y Netflix se alían para lanzarlo antes del Mundial 2026

Una alianza inesperada

La FIFA sorprendió al anunciar una alianza con Netflix para lanzar un nuevo videojuego de fútbol AAA. El título estará disponible en Netflix Games antes del inicio del Mundial 2026, que arranca el 11 de junio.

El desarrollo corre a cargo de Delphi Interactive, un estudio fundado en 2020 en California. El juego será exclusivo para suscriptores de Netflix y no tendrá costo adicional.

Características principales

Se podrá jugar en móviles y televisores conectados .

. Tendrá modos de juego en solitario y multijugador .

. Incluirá licencias oficiales de selecciones, estadios y jugadores .

. Será exclusivo de Netflix Games, fuera de consolas y PC tradicionales.

Además, el lanzamiento busca competir directamente con EA Sports FC, el título que reemplazó a la histórica saga FIFA tras la ruptura con Electronic Arts en 2022.

Tras la separación con EA Sports, la FIFA prometió mantener “el mejor videojuego de fútbol para cualquier niño o niña”. Por ello, la alianza con Netflix representa un paso estratégico. Con ella, la federación busca llegar a millones de usuarios en todo el mundo y aprovechar la expansión de Netflix Games como plataforma de entretenimiento interactivo.

Impacto esperado

El videojuego estará disponible antes del Mundial 2026. Así, los aficionados podrán vivir la experiencia de la competencia en formato digital.

La exclusividad con Netflix marca un cambio importante en la industria. Será la primera vez que un videojuego oficial de FIFA se distribuya fuera de consolas y PC.

Expectativas y dudas

El anuncio generó gran expectativa entre fanáticos del fútbol y los videojuegos. Sin embargo, Delphi Interactive aún no ha publicado títulos previos. Aun así, la FIFA confía en que el estudio entregue una experiencia de calidad que acompañe el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La alianza entre FIFA y Netflix abre un nuevo capítulo en los videojuegos de fútbol. Con un lanzamiento previsto antes del Mundial 2026, el título promete ser una alternativa fresca y accesible para millones de aficionados. Además, consolida a Netflix como un actor relevante en la industria del gaming.