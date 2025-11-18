SEP construye nuevos bachilleratos tecnológicos para ampliar la oferta educativa en el país

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la construcción de 20 nuevos Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en siete estados del país, con el objetivo de incrementar la cobertura en educación media superior y garantizar espacios para miles de jóvenes que cada año buscan continuar sus estudios.

De acuerdo con información oficial, los nuevos planteles se están edificando en Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, regiones donde se ha identificado una alta demanda de ingreso. La iniciativa forma parte del programa nacional de infraestructura educativa que incluye también la ampliación y rehabilitación de escuelas.

La SEP informó que, con estos 20 planteles, se generarán alrededor de 37 mil 500 nuevos lugares para estudiantes, lo que permitirá atender a una matrícula creciente y reducir el rezago educativo. Según la dependencia, esta es la mayor expansión de bachilleratos tecnológicos de los últimos años.

Los nuevos CBTIS ofrecerán carreras técnicas enfocadas en sectores estratégicos, como automatización, electromovilidad, desarrollo de software, comercio digital, robótica e inteligencia artificial, con el propósito de fortalecer la formación tecnológica y vincular a los jóvenes con áreas de alto crecimiento económico.

La construcción está a cargo del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), que supervisa que cada plantel cuente con aulas, talleres especializados y laboratorios equipados para cumplir con los estándares del bachillerato tecnológico.

Aunque la medida representa un avance para ampliar la oferta educativa, especialistas señalan retos en materia de equipamiento y capacitación docente, así como la necesidad de garantizar que los nuevos espacios sean accesibles para jóvenes en zonas marginadas.

