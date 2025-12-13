Nuevos ríos atmosféricos amenazan a la costa oeste de Estados Unidos con reactivar inundaciones históricas

El noroeste de Estados Unidos enfrenta una tregua engañosa tras varios días de lluvias devastadoras, ya que los pronósticos anticipan la llegada de nuevos ríos atmosféricos que volverán a cargar de agua a Washington y a buena parte de la costa oeste en los próximos días.

La magnitud del episodio reciente dejó ríos peligrosamente crecidos, con registros históricos en cuencas como el Skagit y el Cedar, un escenario que autoridades estatales califican como inédito por el impacto simultáneo en viviendas, infraestructura y sistemas de emergencia.

Las inundaciones obligaron a evacuaciones masivas y a decenas de rescates acuáticos, con zonas donde el nivel del agua superó los cuatro metros y comunidades enteras, como Sumas, dependiendo de helicópteros y botes para sacar a personas atrapadas en casas y vehículos.

La presión también se sintió en condados densamente poblados como King y Whatcom, donde equipos de emergencia rescataron personas incluso desde copas de árboles, mientras autoridades locales respondían a decenas de llamadas críticas en medio de una situación calificada como altamente impredecible.

El impacto en la movilidad regional ha sido severo, con más de 20 carreteras cerradas en 11 condados y tramos clave, como la ruta US 2, inutilizados durante kilómetros, lo que complica tanto la evacuación como el acceso de ayuda y servicios básicos.

Las advertencias oficiales insisten en que el peligro no ha pasado, ya que el suelo saturado limita la absorción de nuevas lluvias y eleva el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas previamente afectadas por incendios forestales.

Este factor es crítico en comunidades remotas como Stehekin, donde los deslizamientos, detonados por lluvias sobre terrenos quemados en 2024, destruyeron accesos, aislaron sectores completos y dejaron a residentes sin electricidad, agua suficiente o combustible.

A la emergencia local se suma un pronóstico meteorológico preocupante, con lluvias ligeras previstas para el domingo que servirán de antesala a un río atmosférico intenso la madrugada del lunes, considerado de nivel fuerte, con efectos esperados desde Washington hasta Oregon y posibles extensiones hacia California.

Aunque se anticipa una breve disminución de la lluvia hacia el martes, otro sistema atmosférico más amplio podría ingresar a mitad de semana, prolongando el periodo de riesgo y confirmando que la recuperación será lenta, compleja y especialmente desafiante en plena temporada invernal.

