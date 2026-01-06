Nvidia acelera la carrera de la inteligencia artificial con Vera Rubin y desafía a sus competidores

Nvidia presentó una nueva plataforma de chips de inteligencia artificial en un momento de presión creciente sobre su liderazgo, al apostar por un salto tecnológico que busca sostener su dominio en un mercado cada vez más competido y estratégico para la economía digital global.

El anuncio se realizó durante el Consumer Electronics Show de Las Vegas, el escaparate tecnológico más influyente del mundo, donde la intervención del director ejecutivo Jensen Huang se consolidó como uno de los eventos centrales, reflejo del peso que Nvidia ha adquirido como proveedor clave de infraestructura para la inteligencia artificial.

La nueva plataforma, denominada Vera Rubin y anunciada originalmente en septiembre, representa una ruptura profunda frente a la generación anterior lanzada a finales de 2024, al integrar una arquitectura diseñada para responder al crecimiento acelerado de modelos de IA cada vez más complejos y demandantes de potencia de cálculo.

Nvidia sostiene actualmente una cuota cercana al 80% del mercado global de chips para centros de datos de inteligencia artificial, una posición dominante que, sin embargo, enfrenta retos simultáneos por parte de competidores históricos como AMD e Intel, que intensifican su ofensiva para recortar esa ventaja.

A esta presión se suma un cambio relevante en el comportamiento de sus mayores clientes, como Google, Amazon y Microsoft, que avanzan en el desarrollo de chips propios para reducir su dependencia de Nvidia, una tendencia que quedó en evidencia con el entrenamiento del modelo Gemini 3 de Google sin utilizar tecnología de la compañía californiana.

El desafío también se extiende al plano geopolítico, donde China acelera la creación de alternativas nacionales ante las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos sobre los productos de Nvidia, un factor que ha reconfigurado el mapa global de la industria de semiconductores.

La empresa detalló que Vera Rubin estará disponible en la segunda mitad de 2026 y que su plataforma integra seis chips que, en conjunto, funcionan como una supercomputadora de inteligencia artificial, combinando procesadores CPU Vera y GPU Rubin con una potencia de cálculo significativamente superior.

Nvidia promete que esta nueva arquitectura será hasta cinco veces más eficiente que sus predecesoras, un aspecto clave en un contexto donde el consumo energético de la IA se ha convertido en una preocupación central, mientras Huang confirmó que la compañía adoptará un ritmo anual de innovación, acelerando un ciclo que antes era bienal para toda la industria.

