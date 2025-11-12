Nvidia anuncia inversión de un billón de dólares en México; construirán un Green Data Center

La empresa tecnológica Nvidia anunció una inversión histórica de un billón de dólares destinada al territorio mexicano. Estos recursos se utilizarán específicamente para establecer el primer Centro de Datos Verde (Green Data Center) en el Estado de Nuevo León.

Esta megainversión posiciona a México como un centro neurálgico clave para la infraestructura digital sustentable de la compañía. El proyecto en Nuevo León representa una apuesta significativa por la tecnología avanzada y la innovación en el manejo de datos a gran escala.

¿Por Qué fue Nuevo León la sede del primer Green Data Center?

Fuentes cercanas al sector anticipan que el nuevo centro de datos posicionará a Nuevo León como un hub regional esencial para la inteligencia artificial en Latinoamérica.

Esta inversión de un billón de dólares se considera una de las más grandes registradas en la historia del sector tecnológico en México. Con este movimiento, se consolida la tendencia de crecimiento acelerado de infraestructura digital en el norte del país, aprovechando su cercanía con Estados Unidos.

Nvidia busca fortalecer la infraestructura de IA mediante la promoción de iniciativas enfocadas en innovación, educación y tecnología avanzada. Para lograrlo, la inversión se realizará con apoyo de socios locales estratégicos e incluirá la capacitación de talento y la innovación aplicada.

No obstante, Nvidia aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el proyecto, por lo que se esperan más detalles sobre su ubicación específica, capacidad y características de sustentabilidad.