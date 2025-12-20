NYT reconoce a García Harfuch como enlace clave entre México y agencias de seguridad de EE.UU.

El diario The New York Times (NYT ) publicó un perfil sobre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el que lo presenta como el principal enlace de México con las agencias de seguridad de Estados Unidos, resaltando su papel en la intensificación del intercambio de inteligencia entre ambos países.

En el artículo difundido este viernes se subraya que, bajo la gestión de García Harfuch, la cooperación con instituciones estadounidenses ha permitido “apaciguar” la preocupación de Washington sobre la seguridad fronteriza, al aumentar el flujo de información operativa y fortalecer la coordinación bilateral.

El diario estadounidense vinculó el reconocimiento de Harfuch con el nuevo Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que formaliza un modelo de seguridad de observancia obligatoria para todas las dependencias federales.

De acuerdo con el NYT, la labor de García Harfuch ha sido clave para que las autoridades de Estados Unidos reconsideren su enfoque sobre la colaboración con México, lo que habría llevado incluso a que el presidente estadounidense orientara parte de su atención hacia estructuras criminales en Sudamérica, según analistas citados en la nota.

El perfil del NYT también recoge opiniones de expertos que, aunque reconocen el avance en la cooperación, advierten que los cárteles mexicanos mantienen capacidades financieras y armamentísticas considerables, lo que continúa representando un desafío para la estrategia de seguridad.

Lee más: Harfuch niega acto terrorista en explosión de coche bomba en Michoacán

En declaraciones previas, García Harfuch ha señalado que la cooperación con Estados Unidos se basa en la alineación de prioridades y en compartir resultados operativos, enfatizando que el enfoque actual busca atacar integralmente las estructuras criminales y no solo objetivos aislados.

Lee más: Omar García Harfuch visita BCS para reforzar estrategia de seguridad

La cobertura del NYT coloca a Harfuch en el centro de la política de seguridad exterior de México, resaltando su papel como interlocutor con organismos como el FBI y otras agencias estadounidenses, al tiempo que apunta a una mayor estabilidad en las relaciones de seguridad entre ambos países.