Una investigación de The New York Times ha revelado un vínculo alarmante: el Pentágono abastece de manera indirecta de municiones a los cárteles mexicanos. Según el reportaje, cartuchos fabricados originalmente para el ejército de Estados Unidos en plantas oficiales están terminando en los arsenales de las organizaciones criminales más peligrosas de México debido a una alarmante falta de supervisión.

El rastro de las balas apunta a que suministros destinados al Departamento de Defensa son desviados o vendidos en el mercado negro tras salir de las fábricas. Por esta razón, el reporte señala que el Pentágono se ha convertido en una fuente de poder de fuego para los cárteles mexicanos, permitiéndoles sostener enfrentamientos de alto nivel contra las fuerzas de seguridad nacionales.

Fallas críticas en el control de armas de EE. UU.

Por otro lado, el diario neoyorquino destaca que estas municiones son las mismas que se recuperan tras masacres y balaceras en territorio mexicano. Según el análisis, el flujo de balas no se detiene a pesar de las promesas de cooperación bilateral. No obstante, la investigación deja claro que el Pentágono no tiene mecanismos suficientes para evitar que sus pertrechos terminen en manos de los cárteles mexicanos.

Consecuencias para la seguridad nacional

Cabe señalar que este hallazgo pone en entredicho la política exterior de Washington respecto al control de armas. Por ello, se espera una reacción inmediata de la Cancillería mexicana ante la evidencia de que el propio gobierno estadounidense fabrica el equipo que empodera al narco. Por esta razón, el escándalo sobre el Pentágono y su nexo involuntario con los cárteles mexicanos podría cambiar las reglas del juego en la frontera.

Finalmente, expertos señalan que el desvío de municiones es una pieza clave en el rompecabezas de la violencia en el país. Debido a la magnitud de la revelación, el tema será prioritario en las próximas reuniones de seguridad. Por lo tanto, el reportaje del NYT confirma que el suministro militar del Pentágono es un factor determinante en la operatividad de los cárteles mexicanos.

