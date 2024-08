Los Obama llegan a la Convención Demócrata para apoyar a Kamala Harris

El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle serán los protagonistas del segundo día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, que oficializará la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos.

La influyente pareja de la política estadounidense debe inundar con su carisma el United Center, la casa de los Chicago Bulls y los Chicago Blackhawks, en donde decenas de miles de demócratas se reúnen esta semana para aplaudir a su abanderada y soñar con una victoria en las elecciones del 5 de noviembre.

“Se siente bien estar en casa, en Chicago”, escribió en X Obama, quien llega a la fastuosa cita demócrata dos décadas después de su primer discurso en la Convención, cuando era senador de Illinois y cautivó a los presentes con palabras esperanzadoras sobre un futuro de unidad.

“Esperando con ansias participar en la @DemConvention, junto a tanta gente inspiradora para compartir lo que está en juego en esta elección y por qué @KamalaHarris y @Tim_Walz deben ser nuestros presidenta y vicepresidente”, agregó.

It’s good to be home in Chicago.

Looking forward to being at the @DemConvention, and joining so many inspiring people to share what’s at stake in this election – and why @KamalaHarris and @Tim_Walz should be our next President and Vice President. https://t.co/wiRsitWDgm

— Barack Obama (@BarackObama) August 19, 2024