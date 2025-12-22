Obed Vargas, en el top 10 de los mejores jugadores Sub 20 a nivel mundial de 2025

El mediocampista mexicano Obed Vargas fue incluido en el Top 10 de los mejores jugadores Sub-20 del mundo en 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), posición que comparte con figuras juveniles de élite global como el español Lamine Yamal, quien encabeza la lista.

El mexicano, de 20 años y jugador de Seattle Sounders en la Major League Soccer (MLS), cimentó su inclusión en la lista gracias a su participación regular en la MLS, su rendimiento en torneos como la Leagues Cup y el Mundial de Clubes, así como su papel en la selección nacional Sub-20 durante la temporada.

Figurar en el Top 10 de la IFFHS posiciona a Obed Vargas entre los jóvenes con mayor proyección internacional, un reconocimiento que podría influir en su futuro profesional y generar interés de clubes fuera de Norteamérica.

Analistas deportivos señalan que la inclusión de Obed Vargas entre los mejores Sub-20 del mundo subraya el crecimiento del jugador y su consolidación tanto a nivel de club como en competencias internacionales juveniles.

Contexto en la selección y proyección

Además de su labor con Seattle Sounders, Vargas ha sido considerado para integrar la selección mayor de México en compromisos recientes, reflejo de su ascenso continuo en el fútbol profesional. El mediocampista sigue en la mira de entrenadores y analistas como una pieza clave para futuras competencias internacionales.

La IFFHS, organismo responsable del ranking, elabora sus listados con base en estadísticas, votos y criterios de rendimiento a lo largo de la temporada, lo que da contexto al alto nivel competitivo de los futbolistas incluidos, como es el caso de Obed Vargas.

