El Obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, prepara su retiro

La Diócesis de La Paz se encuentra en un proceso de transición tras confirmarse que el Obispo, Miguel Ángel Alba Díaz, se prepara para su retiro definitivo, luego de que El Vaticano aceptara su solicitud de renuncia. Se estima que este movimiento sea efectivo para febrero de 2026, cumpliendo con el Derecho Canónico que obliga a los prelados a retirarse a los 75 años. El Obispo ya había intentado separarse del cargo hace cuatro años, a la edad de 71, pero en aquel momento su petición no fue aceptada por la Santa Sede.

Con motivo de su próximo cumpleaños número 75, la comunidad católica ha organizado una celebración especial este 24 de enero. La jornada incluirá la tradicional “Peregrinación por La Paz”, un evento que cumple 22 años de realizarse en el marco de las festividades de “Nuestra Señora de La Paz”. El recorrido iniciará a las 17:00 horas en el Santuario de Guadalupe y concluirá en la Catedral de La Paz, donde se llevará a cabo una misa para conmemorar el ministerio episcopal de Alba Díaz.

En este acto de despedida, se prevé la asistencia del nuncio apostólico, monseñor Joseph Spínola. Durante la ceremonia en la Catedral de La Paz, se realizará la entrega simbólica del bastón de mando a Miguel Ángel Espinoza Garza, quien fungía como obispo coadjutor desde hace dos años. A partir del 24 de enero, Espinoza Garza asumirá formalmente como administrador de la Diócesis de La Paz, consolidándose como el sucesor directo del cargo.

La salida de Miguel Ángel Alba Díaz marca el fin de una era para la iglesia católica en el estado. Fuentes eclesiásticas han señalado que la sucesión por parte de Miguel Ángel Espinoza Garza garantiza la continuidad de los proyectos pastorales iniciados por Alba Díaz. La transición se ha planeado cuidadosamente desde la designación de Espinoza como obispo coadjutor, permitiendo que la comunidad se familiarice con su liderazgo antes de la salida definitiva del actual Obispo.

La “Peregrinación por La Paz” servirá como el marco ideal para que la feligresía rinda homenaje a quien fuera su guía espiritual por décadas. Las autoridades eclesiásticas han indicado que, tras la entrega del mando, el proceso administrativo ante El Vaticano continuará su curso legal hasta que el retiro se formalice plenamente en febrero del próximo año, dejando a la Diócesis de La Paz bajo una nueva dirección episcopal.

