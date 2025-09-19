Objeto interestelar 3I/ATLAS: ¿cometa o tecnología alienígena?
El objeto interestelar 3I/ATLAS fue detectado el 1 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS en Chile. Su trayectoria hiperbólica confirma que no pertenece al sistema solar, convirtiéndolo en el tercer objeto interestelar conocido, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov.
Astrónomos de la NASA y la ESA lo clasifican como un cometa activo, con un núcleo helado y una coma visible mientras se acerca al Sol. Sin embargo, algunos especialistas y divulgadores, como Jaime Maussan, han sugerido que sus características inusuales podrían indicar un origen tecnológico o extraterrestre, generando revuelo mediático.
Características y trayectoria del objeto
Según la información oficial de la NASA y la ESA, las características del cometa 3I/ATLAS son las siguientes:
-
Velocidad: 61 km/s, la más rápida registrada para un visitante interestelar.
-
Tamaño estimado: entre 440 metros y 5.6 km de diámetro.
-
Perihelio: 30 de octubre de 2025, justo dentro de la órbita de Marte.
-
Distancia mínima a la Tierra: 1.8 unidades astronómicas (270 millones de km).
Durante su acercamiento, 3I/ATLAS se observa con telescopios desde la Tierra hasta que quede oculto por el Sol en noviembre. Telescopios como Hubble, James Webb y TESS, así como misiones interplanetarias de la ESA, monitorean su composición y actividad cometaria.
Teorías y curiosidad pública
Aunque la mayoría de los científicos coinciden en que se trata de un cometa natural, la combinación de su alta velocidad, trayectoria y cambios de color ha alimentado hipótesis sobre un posible objeto tecnológico.
Los expertos insisten en que no hay evidencia de vida o tecnología alienígena, pero su estudio permitirá entender mejor los cometas interestelares, que son restos de otros sistemas estelares y podrían contener pistas sobre la formación de planetas fuera del nuestro.
Observación y próximos estudios
3I/ATLAS continuará su viaje por el sistema solar tras el perihelio y se alejará definitivamente hacia el espacio interestelar. Hasta entonces, misiones como Mars Express, ExoMars TGO y Juice observarán su actividad, incluyendo emisión de gases como agua, CO, CO₂ y compuestos de azufre, para estudiar su composición y dinámica orbital.
Esta es una oportunidad única para estudiar un visitante de otro sistema estelar, reforzando la vigilancia global de objetos interplanetarios y alimentando tanto la curiosidad científica como el interés público.
