Obra del paso a desnivel Fonatur supera 25% de avance; aceleran trabajos con doble turno

A casi tres meses del inicio de la construcción del paso a desnivel en la glorieta Fonatur, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta un avance superior al 25 %, impulsado por la operación en doble turno y el uso de maquinaria adicional.

El director del Centro SICT en Baja California Sur, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, explicó que el avance ha superado el ritmo previsto, gracias a una planeación intensiva y a la ampliación de frentes de trabajo.

“Tenemos varios frentes activos y dos turnos de trabajo. De acuerdo con nuestro programa, deberíamos llevar entre un 15 % y 16 % de avance, pero actualmente ya superamos el 25 %. Aunque muchos pilotes no son visibles, representan un avance importante. Se proyecta instalar 1,100 pilas y ya se han colocado 160. Además, recientemente llegó una perforadora de refuerzo para acelerar los trabajos”, señaló el funcionario.

🔨 Periodo de construcción y recursos

La obra, que tiene una inversión estimada en más de 400 millones de pesos, contempla un periodo de ejecución de 12 a 14 meses, con el objetivo de mejorar la movilidad en una de las zonas de mayor tránsito vehicular en San José del Cabo.

🚧 Habilitan ruta alterna temporal en glorieta Fonatur

Como parte del plan de obra, esta semana se habilitó una ruta alterna provisional que conecta el libramiento carretero con la carretera Transpeninsular. Esta vía permitirá facilitar los trabajos en la glorieta Fonatur y estará operativa únicamente mientras dure la construcción.

