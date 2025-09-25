Obra en bulevar Forjadores de La Paz registra 70% de avance

Comprometido con el fortalecimiento de la movilidad, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM), continúa los trabajos de reconstrucción con concreto hidráulico en el bulevar Forjadores en La Paz, en el tramo de Colima a Colosio, que ya presenta 70 % de avance.

Edgar de la Cruz Domínguez, subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas de la SEPUIMM, destacó que esta obra cumple un compromiso del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío para mejorar los principales accesos de la ciudad y brindar mayor seguridad vial.

El funcionario informó que concluyó la colocación de concreto hidráulico en el subtramo de Colosio a Santiago. Esta semana avanzan las labores entre San Antonio y Modesto C. Rolland, hasta conectar con Colima.

Antes de colocar el nuevo pavimento, se sustituyeron las redes de agua potable y alcantarillado, infraestructura que llevaba décadas sin renovarse. De la Cruz explicó que este trabajo conjunto con el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS) fortalece de forma integral los servicios urbanos.

El proyecto también incluye banquetas nuevas, áreas de ascenso y descenso del transporte público, así como mobiliario urbano y vegetación, con el fin de ofrecer espacios más seguros y accesibles para peatones y usuarios.

Finalmente, el subsecretario exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al circular, respetar los señalamientos viales y considerar tiempos extra de traslado, ya que la colaboración de todas y todos será clave para la seguridad y el avance de las obras.