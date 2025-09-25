Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 25 de Septiembre, 2025
HomeBCSObra en bulevar Forjadores de La Paz registra 70% de avance
BCS

Obra en bulevar Forjadores de La Paz registra 70% de avance

Reconstrucción con concreto hidráulico del bulevar Forjadores en La Paz avanza 70 %, con mejoras en vialidades, redes de agua y transporte público
Brenda Ireri Yáñez
25 septiembre, 2025
0
12
Avanza 70 % la reconstrucción del bulevar Forjadores en La Paz

Gobierno de BCS

Comprometido con el fortalecimiento de la movilidad, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM), continúa los trabajos de reconstrucción con concreto hidráulico en el bulevar Forjadores en La Paz, en el tramo de Colima a Colosio, que ya presenta 70 % de avance.

Edgar de la Cruz Domínguez, subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas de la SEPUIMM, destacó que esta obra cumple un compromiso del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío para mejorar los principales accesos de la ciudad y brindar mayor seguridad vial.

El funcionario informó que concluyó la colocación de concreto hidráulico en el subtramo de Colosio a Santiago. Esta semana avanzan las labores entre San Antonio y Modesto C. Rolland, hasta conectar con Colima.

Antes de colocar el nuevo pavimento, se sustituyeron las redes de agua potable y alcantarillado, infraestructura que llevaba décadas sin renovarse. De la Cruz explicó que este trabajo conjunto con el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS) fortalece de forma integral los servicios urbanos.

El proyecto también incluye banquetas nuevas, áreas de ascenso y descenso del transporte público, así como mobiliario urbano y vegetación, con el fin de ofrecer espacios más seguros y accesibles para peatones y usuarios.

Finalmente, el subsecretario exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al circular, respetar los señalamientos viales y considerar tiempos extra de traslado, ya que la colaboración de todas y todos será clave para la seguridad y el avance de las obras.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California Sur
Articulo anterior

Muere menor ahogado al caer en pozo de Tonalá, Jalisco

Siguiente articulo

Servicios Públicos de Los Cabos refuerza limpieza en colonias y principales vialidades