Obras en el AICM avanzan, pero pasajeros resienten el caos en plena temporada alta

La remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México avanza en sus dos terminales con una inversión millonaria y la promesa de una infraestructura más moderna, aunque el proceso ya genera incomodidades visibles para usuarios y turistas. Pasillos reducidos, zonas en obra y ruidos constantes forman parte del panorama cotidiano justo al arranque del periodo vacacional de fin de año.

Los trabajos se ejecutan por etapas con la intención de no frenar la operación aérea, pero en la práctica obligan a los pasajeros a compartir espacios con maquinaria, trabajadores y señalizaciones temporales. Caminar más, sortear áreas cerradas y adaptarse a cambios en los flujos internos se ha vuelto parte de la experiencia para quienes transitan por la terminal.

El descontento no ha pasado desapercibido entre los viajeros. Usuarios señalan desorden, suciedad y dificultades desde el ingreso al aeropuerto, una percepción que contrasta con la imagen que México busca proyectar ante el turismo internacional. Para algunos pasajeros, las obras generan dudas sobre la capacidad del AICM para responder a eventos de gran escala en el corto plazo.

Otros viajeros lamentan que las remodelaciones coincidan con fechas de alta demanda. Retrasos en la entrega de equipaje y tiempos de espera más largos han sido señalados como los principales puntos de fricción, especialmente para quienes llegan del extranjero o viajan con conexiones ajustadas durante las fiestas decembrinas.

Desde la administración del aeropuerto, el mensaje es de calma. El director general del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmedo, ha insistido en que las obras no afectan las operaciones de aterrizaje y despegue, aunque reconoce demoras ocasionales en áreas como el reclamo de equipaje. La prioridad, asegura, es mantener la seguridad y continuidad del servicio mientras se ejecuta la modernización.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, coincide en que intervenir una terminal aérea en plena operación es un reto complejo, pero afirma que los avances se mantienen dentro del calendario previsto. Destaca que las zonas ya concluidas ofrecen una experiencia más digna y competitiva frente a otros aeropuertos internacionales.

El proyecto contempla una inversión total de 10 mil millones de pesos, destinados a la renovación de salas de última espera, bandas de equipaje y áreas comunes, además de la actualización de equipos y tecnología para reforzar la seguridad. Solo en este último rubro se han asignado mil 800 millones de pesos, con el objetivo de modernizar los sistemas de control y vigilancia.

Las autoridades reportan un avance superior al 20 por ciento y prevén que la primera etapa concluya en mayo de 2026. Posteriormente, los trabajos se pausarán por el Mundial de Futbol y se reanudarán a partir del 1 de agosto hasta diciembre. Mientras tanto, el llamado a los pasajeros es claro: llegar con mayor anticipación y armarse de paciencia durante el proceso de transformación del principal aeropuerto del país.

