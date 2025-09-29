Obras de alumbrado y vialidades marcan los últimos dos años de gobierno en Mulegé
La alcaldesa Edith Aguilar anunció que, en lo que resta de su administración, el Ayuntamiento concentrará recursos en pavimentar calles, ampliar el alumbrado público y reforzar la seguridad. Además, se buscará concluir proyectos culturales y deportivos.
El 6 de noviembre, durante su cuarto informe, Aguilar presentará los avances de su gestión. Entre ellos está la instalación de cinco mil luminarias y un nuevo paquete con otras cinco mil para cubrir más comunidades.
Servicios y movilidad en Mulegé
La edil adelantó que se incorporará un camión de recolección para el valle de Vizcaíno y la primera grúa municipal. Con estas acciones, se pretende agilizar la atención de accidentes y mejorar el tránsito en la región.
En el área cultural y deportiva, la administración ya rehabilitó campos de béisbol y fútbol en Abreojos, La Bocana, Vizcaíno y Díaz Ordaz. También se trabaja en el proyecto de un Teatro de la Ciudad en Santa Rosalía y en la gestión de recursos federales para construir una pista de atletismo de tartán.
Aguilar insistió en que el fondo minero sigue en manos de la federación, a pesar de la operación de la salinera más grande del mundo y de empresas como Minera Boleo. Subrayó que continuará presionando para que esos recursos regresen al municipio y se inviertan en obra pública.
Apoyo a familias de San Ignacio
En cuanto a la comunidad de San Ignacio, que sufrió daños por las recientes lluvias, la alcaldesa informó que unas 70 familias perdieron parte de sus viviendas o quedaron con muros en riesgo.
El Ayuntamiento de Mulegé, en coordinación con autoridades estatales y federales, construirá cuatro casas nuevas y entregará materiales para reforzar techos y paredes. El objetivo es que estas familias puedan reparar y habitar sus hogares de manera segura antes de que termine el año.
