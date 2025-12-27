Paso a desnivel de Fonatur y Planta Desaladora II, las obras más esperadas en Los Cabos para 2026

El municipio de Los Cabos se prepara para un año 2026 marcado por importantes obras de infraestructura, destacando el paso a desnivel de la glorieta Fonatur y la Planta Desaladora II en Cabo San Lucas, proyectos clave para mejorar la vialidad y el suministro de agua potable en la región.

El paso a desnivel de la glorieta Fonatur, considerado uno de los proyectos viales más relevantes del municipio, registra un 62% de avance y cuenta con una inversión aproximada de 480 millones de pesos. Esta obra busca agilizar el tránsito en una de las zonas con mayor flujo vehicular, optimizando la conectividad entre Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Por su parte, la Planta Desaladora II en Cabo San Lucas se proyecta para producir 250 litros por segundo hacia octubre o noviembre de 2026. La administración municipal solicita que durante los primeros dos meses del año se alcance una producción inicial de 100 litros por segundo. Con una capacidad anual de 7.8 millones de litros cúbicos, esta planta garantizará el abasto de agua potable por más de 25 años, beneficiando a más de 200 mil habitantes de Cabo San Lucas y zonas cercanas.

Durante 2025, el municipio recibió más de mil millones de pesos en inversión, destacando proyectos como el paso a desnivel de Fonatur, la Planta Desaladora II y la construcción del nuevo Hospital de tercer nivel. Para 2026, la administración municipal confirmó que continuará con obras sociales prioritarias, enfocadas principalmente en la mejora de vialidades y la distribución de agua potable, reforzando la infraestructura esencial del destino turístico.

