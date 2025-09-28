Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosObras federales avanzan, pero el abasto de agua sigue en riesgo en Los Cabos
Los Cabos

Obras federales avanzan, pero el abasto de agua sigue en riesgo en Los Cabos

En el marco del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Baja California Sur, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, reconoció los proyectos que impulsa la federación en el municipio, aunque subrayó que garantizar el suministro de agua potable continúa siendo la prioridad más urgente.
Juan Butterfield
28 septiembre, 2025
0
9

Ayuntamiento de Los Cabos

Avances en infraestructura

Durante la visita presidencial, el edil destacó que en el municipio se desarrollan más de una decena de obras de alto impacto. Entre ellas mencionó:

  • El Hospital Regional de 260 camas.

  • El paso a desnivel en San José del Cabo.

  • El Plan Nacional de Vivienda.

  • La reubicación de la planta de tratamiento junto al estero josefino.

  • La nueva planta desaladora.

  • Las universidades en Cabo San Lucas y La Ribera.

Además, Agúndez señaló que estas acciones representan un avance importante para atender las necesidades de una población que crece de manera acelerada.

Ayuntamiento de Los Cabos

Agua potable, el mayor reto

El alcalde advirtió que el abastecimiento de agua potable sigue siendo el desafío principal de Los Cabos. Por ello, informó que el Ayuntamiento ya solicitó de manera formal la ampliación de la desaladora número uno, con el objetivo de cubrir la creciente demanda.

De igual manera, destacó la urgencia de mejorar la infraestructura de drenaje y aguas residuales, ya que con ello se eleva la calidad de vida de las familias y, al mismo tiempo, se protege el medio ambiente.

Compromiso con la ciudadanía

En este sentido, Agúndez Gómez reiteró su disposición de seguir gestionando proyectos en coordinación con la federación. Así, aseguró que el compromiso de su administración es garantizar que cada obra se traduzca en beneficios claros y tangibles para la ciudadanía.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más importantes al instante.
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Padres de familia denuncian que las fallas eléctricas en escuelas es por ...

Siguiente articulo

México recibe premio como Mejor Destino de Latinoamérica y Centroamérica 2025