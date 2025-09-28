Obras federales avanzan, pero el abasto de agua sigue en riesgo en Los Cabos

Avances en infraestructura

Durante la visita presidencial, el edil destacó que en el municipio se desarrollan más de una decena de obras de alto impacto. Entre ellas mencionó:

El Hospital Regional de 260 camas .

El paso a desnivel en San José del Cabo .

El Plan Nacional de Vivienda .

La reubicación de la planta de tratamiento junto al estero josefino .

La nueva planta desaladora .

Las universidades en Cabo San Lucas y La Ribera.

Además, Agúndez señaló que estas acciones representan un avance importante para atender las necesidades de una población que crece de manera acelerada.

Agua potable, el mayor reto

El alcalde advirtió que el abastecimiento de agua potable sigue siendo el desafío principal de Los Cabos. Por ello, informó que el Ayuntamiento ya solicitó de manera formal la ampliación de la desaladora número uno, con el objetivo de cubrir la creciente demanda.

De igual manera, destacó la urgencia de mejorar la infraestructura de drenaje y aguas residuales, ya que con ello se eleva la calidad de vida de las familias y, al mismo tiempo, se protege el medio ambiente.

Compromiso con la ciudadanía

En este sentido, Agúndez Gómez reiteró su disposición de seguir gestionando proyectos en coordinación con la federación. Así, aseguró que el compromiso de su administración es garantizar que cada obra se traduzca en beneficios claros y tangibles para la ciudadanía.