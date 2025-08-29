Obras hechas con inteligencia artificial no tienen derechos de autor en México: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las obras creadas por inteligencia artificial (IA) no podrán registrarse bajo el régimen de derechos de autor en México.

El fallo fue aprobado por unanimidad y establece que únicamente las personas físicas tienen la capacidad de ser consideradas autoras, ya que la protección de este derecho está vinculada a la creatividad humana.

El caso que originó la discusión

La controversia comenzó en 2024, cuando un particular intentó registrar en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) la obra digital “Avatar Virtual”, generada con la plataforma de IA Leonardo.

La solicitud fue rechazada porque la Ley Federal del Derecho de Autor establece que las obras deben ser producto de la creatividad de una persona. El solicitante impugnó la decisión y llevó el caso hasta la Suprema Corte.

Los argumentos de la SCJN

En su resolución, la Corte señaló que:

Las obras hechas por IA no cumplen con el requisito de originalidad que exige la ley.

Ni el T-MEC ni el Convenio de Berna reconocen a la inteligencia artificial como autora.

Limitar la autoría a personas físicas es constitucional y compatible con los tratados internacionales.

Los sistemas artificiales no pueden ser equiparados a las personas en materia de derechos humanos . LEER MÁS: Google lanza Nano Banana; una IA que transforma la edición de imágenes



¿Qué significa para México?

Con esta decisión, la SCJN deja claro que en el país solo los seres humanos pueden ostentar derechos de autor.

Esto implica que cualquier obra generada de manera autónoma por sistemas de inteligencia artificial quedará fuera de la protección legal, lo que marca un precedente en la regulación de la propiedad intelectual en tiempos de transformación digital.