Miércoles 14 de Enero, 2026
La Paz

Iniciarán obras nocturnas en crucero de Forjadores y Colosio en La Paz; conoce los horarios

El Gobierno de BCS rehabilitará el cruce de Forjadores y Colosio en La Paz con cierres nocturnos de 11 PM a 3 AM a partir de este 14 de enero
14 enero, 2026
El Gobierno del Estado iniciará este miércoles 14 de enero de 2026 la rehabilitación con carpeta asfáltica en el cruce de los bulevares Forjadores de Sudcalifornia y Luis Donaldo Colosio, uno de los puntos de mayor carga vehicular en la capital.

Los trabajos se realizarán exclusivamente en horario nocturno, de 23:00 a 03:00 horas, lo que implicará el cierre total del crucero durante ese lapso, con el objetivo de agilizar las maniobras y evitar afectaciones al tránsito diurno.

La titular de la SEPUIMM, Carolina Armenta Cervantes, informó que la intervención forma parte del Programa Permanente de Atención de Vialidades, con una inversión de 3.6 millones de pesos destinada a la renovación de la superficie de rodamiento, la cual presenta desgaste por el uso constante.

De acuerdo con la dependencia, la obra beneficiará a más de 40 mil vehículos que transitan diariamente por este cruce. Fuera del horario nocturno de trabajo, la vialidad permanecerá abierta y operando con normalidad.

La SEPUIMM recomendó a los automovilistas que deban circular durante la madrugada considerar vías alternas, como la calle Abasolo o el bulevar J. Mújica, mientras se desarrollan los trabajos.

