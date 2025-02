Consideran apresurado iniciar en mayo las obras del paso a desnivel de Fonatur

Según datos de Colegios de Arquitectos de Baja California Sur, la construcción del paso a desnivel en la glorieta Fonatur costará 450 millones de pesos y su ejecución tomará aproximadamente un año, además de que las obras iniciarán el próximo mes de mayo.

Referente a este tema el Consejo Coordinador de Los Cabos, señaló a través de su presidente ejecutivo, Julio Castillo Gómez, que difícilmente las obras pudieran iniciar en los próximos meses, esto debido a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene proyectado entregar durante febrero el proyecto ejecutivo, el cual será analizado por el gobierno estatal, municipal y la iniciativa privada.

“En esa mesa con SICT lo que está por presentarse y terminarse es el proyecto ejecutivo, yo no creo que si no hay proyecto ejecutivo para el mes de mayo pueda haber obra, lo único que insisto es que no se la fuente del Colegio de Arquitectos. Lo que yo te puede decir de la fuente de la SICT, gobierno del estado y gobierno municipal es que en febrero más o menos se tendría el proyecto ejecutivo; se revisa. Se espera que baje el recurso de la federación. En cuanto baje se comenzaran hacer las obras”.