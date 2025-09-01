Gobierno de BCS anuncia obras urbanas en Mulegé

Durante la reunión del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) de Mulegé, se aprobaron proyectos clave que buscan mejorar la vida de las familias en Guerrero Negro, Vizcaíno, Santa Rosalía y Heroica Mulegé.

El subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Edgar de la Cruz Domínguez, explicó que las acciones forman parte de los compromisos asumidos por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío en sus recorridos por el municipio.

Obras en Guerrero Negro y Vizcaíno

En Guerrero Negro, se construirá un sendero peatonal con banquetas, guarniciones y luminarias en el circuito conformado por las calles República y Expropiación Petrolera.

En Vizcaíno, se edificará la primera etapa de la Casa Cuna Mulegé, en coordinación con el SEDIF. Además, se realizará la segunda etapa de pavimentación de la calle Otoño, una vialidad clave para los habitantes.

Mejoras en Santa Rosalía

Para Santa Rosalía, se aprobaron varias obras de impacto:

Pavimentación de la calle Profa. Rosa Villavicencio , desde Mineral de Santa Martha hasta 8 de Octubre.

, desde hasta 8 de Octubre. Construcción de muros de contención en el Andador Costero .

. Muro de protección vial en la carretera transpeninsular, acceso a la colonia Costa Azul.

Atención a demandas históricas

En Heroica Mulegé, se pavimentará la calle Paloma, una solicitud de años de los vecinos que finalmente será atendida.

Estas acciones estarán a cargo de la SEPUIMM, en coordinación con el Ayuntamiento de Mulegé, y buscan mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las comunidades sudcalifornianas.