México: OCDE recorta proyección de crecimiento económico para 2026

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció una revisión a la baja de sus previsiones para la economía de México, señalando que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2026 será de 1.2 %, por debajo del 1.3 % estimado en septiembre.

De acuerdo con el informe, para 2025 la expectativa de crecimiento también bajó, ajustándose a 0.7 % en lugar del 0.8 % calculado previamente. Esa desaceleración revela los desafíos que enfrenta México en el entorno externo e interno, la moderación en consumo, la debilidad de las exportaciones y una inversión privada contenida.

Los economistas de la OCDE advierten que la recuperación económica de México se dará con lentitud, apoyada sobre todo en una inflación moderada, menores tasas de interés y un mercado laboral relativamente estable. Sin embargo, los márgenes de maniobra parecen limitados: el contexto global, con tensiones comerciales y aranceles, suma incertidumbre, mientras la inversión pública y privada permanece cautelosa.

Estas cifras contrastan con las metas del gobierno mexicano para 2026, que anticipaban un crecimiento más robusto. Para hogares, empresas y mercados financieros, el ajuste representa un llamado de alerta: la expectativa de dinamismo disminuye, lo que podría afectar empleos, consumo y decisiones de inversión.

Finalmente, la revisión de la OCDE pone en evidencia la fragilidad del actual entorno económico en México y la necesidad de políticas públicas que impulsen inversión, productividad y estabilidad. El 2026 se vislumbra como un año de recuperación moderada, pero con retos importantes en materia de crecimiento sostenible y desigualdad social.