Estado ignora crisis en el océano pese a sostener a 350 mil familias en México: Oceana

La organización internacional Oceana denunció que el Estado mexicano mantiene en el olvido la riqueza de sus mares y la estabilidad económica de las comunidades costeras, a pesar de que el océano es el motor de sustento para más de 350 mil familias que dependen directamente de la pesca.

De acuerdo con el organismo, la falta de una política pública integral ha derivado en que el 34% de las especies de importancia comercial se encuentren actualmente en un estado de deterioro. Esta situación, señalan, es consecuencia directa de décadas de omisión legislativa y una reducción presupuestaria que ha debilitado a las instituciones encargadas de regular la actividad en el país.

El vacío legal que asfixia al sector

Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana en México, destacó que el Congreso de la Unión mantiene una “deuda histórica” con el sector. A la fecha, el marco normativo no cuenta con mecanismos obligatorios para la recuperación de especies sobreexplotadas, lo que deja a los pescadores ribereños en una situación de vulnerabilidad extrema frente al colapso de los ecosistemas.

La organización enfatizó que la pesca ilegal representa uno de los mayores desafíos, estimando que casi el 40 por ciento de las capturas en territorio nacional ocurren fuera de la norma. Este fenómeno no solo desequilibra los precios en el mercado, sino que desplaza a quienes realizan la actividad de manera legal y sustentable.

Instituciones sin recursos

El análisis de la organización revela que los presupuestos destinados a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y al Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura (Imipas) han sufrido recortes significativos en el último sexenio, perdiendo entre el 24 y el 32 por ciento de su capacidad operativa, respectivamente.

“No se puede hablar de seguridad alimentaria si se ignora el origen de la proteína más saludable y de menor impacto ambiental”, señala el informe. La organización hizo un llamado urgente a la administración federal y a la actual Legislatura para priorizar la pesca en la agenda nacional, mediante la aprobación de leyes que garanticen la trazabilidad de los productos marinos y la restauración de los hábitats críticos.

Sin una intervención inmediata, advierte Oceana, el agotamiento de los recursos marinos no solo representará un desastre ecológico, sino una crisis social para las miles de familias que habitan en los más de 11 mil kilómetros de litoral mexicano.