Ocho policías comunitarios asesinados y 13 heridos en emboscada en Ayutla, Guerrero

Una emboscada contra policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) dejó 8 muertos y 13 heridos en la comunidad de El Cortijo, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica.

El ataque ocurrió la noche del sábado. Los policías regresaban de un recorrido de vigilancia en dos camionetas, cuando hombres armados los sorprendieron con ráfagas de alto calibre. Como resultado, ocho murieron en el lugar y trece más sufrieron heridas; paramédicos los llevaron de inmediato a hospitales cercanos.

Entre los fallecidos estaba un comandante comunitario. Autoridades locales confirmaron que la mayoría de los heridos tiene impactos de bala, aunque permanecen estables bajo atención médica.

Después del ataque, la Fiscalía de Guerrero, junto con fuerzas estatales y ministeriales, desplegó un fuerte operativo. Los agentes aseguraron vehículos dañados y recogieron decenas de casquillos, pero aún no logran detener a los responsables. Para reforzar la vigilancia, instalaron una Base de Operaciones Mixtas en la zona.

Además, la UPOEG recordó que sus integrantes han recibido amenazas constantes de grupos criminales que buscan el control de la Costa Chica. Por eso, la organización exigió mayor apoyo del gobierno.

Este hecho se suma a otros ataques recientes contra policías comunitarios. En consecuencia, crece la alarma por la seguridad en Guerrero y aumenta la duda sobre la capacidad de las fuerzas locales para contener al crimen organizado.