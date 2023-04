Ociel Baena, le magistrade, gana amparo y tendrá acta de nacimiento no binaria

Ociel Baena se convierte en la primera persona del estado de Coahuila en obtener el acta de nacimiento con casillero no binario.

Le magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes anunció que ganó un amparo para que el Juzgado del Distrito 5 del Poder Judicial en Coahuila le otorgue su registro como una persona no binaria.

En entrevista a medios locales, Ociel Baena informó que desde hace 11 meses envió la solicitud ante el registro civil de Coahuila, “sin embargo fue rechazada debido a que solamente se emitía a las personas binarias, es decir, mujeres que se identifican como hombre y viceversa”; por este hecho fue que tramitó el amparo.

“Con gusto te comparto que hemos vuelto a hacer historia, porque me acaban de notificar la sentencia de amparo por la que me otorgan el acta de nacimiento con casillero no binario, para el caso de Coahuila de Zaragoza”, escribió Ociel en sus redes sociales.

Le magistrade agradeció a Antonio Rosales, abogado que le ayudó a tramitar el amparo en la ciudad de Saltillo.

En el video celebró la decisión que calificó como un logro más y un acto histórico.

“Y como dijo Amparo: la justicia de la unión ampara, protege y soporta”, finalizó Ociel Baena en el material.