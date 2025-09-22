La Casa de los Famosos México: a qué hora y dónde ver la octava gala de eliminación

La tensión en La Casa de los Famosos México 3 alcanza un punto decisivo. Este domingo 21 de septiembre se celebra la octava gala de eliminación, una noche clave para alianzas, rivalidades y estrategias dentro del reality.

Cuatro nominados están en la mira: Dalílah Polanco, Guana, Shiki y Aldo de Nigris. Uno de ellos dejará la casa para siempre, dependiendo de los votos del público.

Antes de la eliminación, se llevará a cabo el esperado duelo de salvación entre Abelito y Guana. Solo uno obtendrá inmunidad; el otro seguirá nominado. Este momento puede cambiar el rumbo de la competencia.

También se presentarán los posicionamientos en vivo, donde cada concursante expone por qué otro debería salir. Es un segmento que suele sacar a la luz alianzas ocultas, resentimientos y tensiones encubiertas.

Quedan pocos días para el gran final: la temporada concluye el 5 de octubre. Aún siguen en juego Alexis Ayala, Mar Contreras, Abelito y Aarón Mercury, además de los nominados de esta gala. Con solo ocho participantes en contienda, cada movimiento cuenta.

📺 ¿Dónde y a qué hora verla?