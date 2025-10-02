Octubre: el mejor mes para viajar con menos turistas y precios más bajos

Octubre se ha consolidado como uno de los meses favoritos para los viajeros que buscan clima agradable, destinos menos concurridos y tarifas más accesibles. Con el fin de la temporada alta de verano en Europa y antes de la llegada de los fríos de invierno, este mes ofrece un abanico de opciones que combinan cultura, naturaleza y descanso.

Europa: otoño cultural y paisajes de postal

Especialistas en turismo señalan que, durante octubre, Grecia, Italia y la República Checa permiten disfrutar de temperaturas templadas y escenarios teñidos de colores otoñales. París, Ámsterdam y Viena también son opciones recomendadas, ya que sus parques y avenidas se transforman con la caída de las hojas, ofreciendo un ambiente romántico y fotogénico.

América: entre festivales y naturaleza

En Estados Unidos, Nueva York atrae a visitantes con el esplendor del otoño en Central Park, mientras que en Albuquerque, Nuevo México, se celebra el Festival Internacional de Globos Aerostáticos, uno de los más espectaculares del mundo.

En Canadá, las provincias de Quebec y Ontario ofrecen rutas escénicas donde los bosques se tiñen de rojos y dorados. Más al sur, en América Latina, la Patagonia argentina y chilena inicia su temporada ideal para el senderismo, con temperaturas frescas y montañas despejadas.

México: playas y tradiciones

En territorio nacional, además de las playas de la Riviera Maya, Oaxaca y Baja California Sur, octubre es el preámbulo de una de las festividades más emblemáticas del país: el Día de Muertos. Pueblos como Pátzcuaro (Michoacán) y Oaxaca se preparan con ofrendas, altares y celebraciones que atraen tanto a turistas nacionales como internacionales.

Asia y otros destinos

Al otro lado del mundo, Japón comienza la temporada del momiji, el espectáculo natural de los árboles teñidos de rojo y naranja en ciudades como Kioto y Tokio. Turquía, con su Costa Turquesa, ofrece clima cálido y aguas cristalinas sin las multitudes del verano, mientras que Islandia inicia la temporada de auroras boreales, convirtiéndose en una experiencia única para los amantes de la naturaleza.

De acuerdo con agencias de viajes, los boletos de avión y hospedajes pueden llegar a costar hasta 20% menos en comparación con la temporada alta de verano. Además, los viajeros disfrutan de ciudades menos saturadas, lo que permite recorrer museos, sitios históricos y zonas naturales con mayor comodidad.

Con festivales como el Oktoberfest en Alemania, el Festival Internacional de Globos en Estados Unidos y la tradición del Día de Muertos en México, octubre se perfila como una de las mejores épocas del año para redescubrir el mundo.