¿Ocupas chamba?, puedes revisar la bolsa de trabajo del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la apertura oficial de su bolsa de trabajo para cubrir diversas vacantes en sus oficinas distribuidas por todo el país. Como brazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el SAT busca reclutar personal capacitado para fortalecer las tareas de recaudación fiscal y vigilancia del cumplimiento tributario, actividades esenciales para el financiamiento de programas sociales y el desarrollo económico nacional.

Para quienes buscan una chamba en el servicio público, el proceso inicia acudiendo al área de recursos humanos de la oficina más cercana a su localidad. En dicho espacio, el personal orienta a los aspirantes para realizar su registro en el sistema institucional, donde deberán dar de alta información clave como la CURP, sus datos de contacto, su historial educativo y la experiencia profesional acumulada hasta la fecha.

Una vez que el usuario carga la documentación comprobatoria que respalda su trayectoria, su perfil laboral queda activo y disponible para ser consultado por los reclutadores en cualquier parte de la República. La institución enfatizó que impulsa acciones para contar con colaboradores comprometidos y con un rechazo absoluto a conductas ilícitas, por lo que la evaluación de cada empleo solicitado es rigurosa.

Un elemento indispensable para participar en las convocatorias es contar con la e.firma vigente. Además, los interesados deben presentar en una memoria USB y en formato PDF documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio, datos fiscales bajo el régimen de sueldos y salarios, y el acuse del Buzón Tributario validado, lo que agiliza el proceso de validación del perfil laboral.

La dependencia también requiere el comprobante del último grado de estudios; en caso de que estos se hayan realizado en el extranjero, se debe incluir la traducción oficial y la revalidación emitida por la Secretaría de Educación Pública. El Servicio de Administración Tributaria precisó que, tras evaluar el perfil, la comunicación con los candidatos seleccionados se realizará exclusivamente a través del correo electrónico proporcionado en sus datos de contacto.

Finalmente, el SAT recordó que cada convocatoria puede solicitar documentación comprobatoria adicional, por lo que es fundamental revisar los canales oficiales. Al integrarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los nuevos colaboradores asumen la responsabilidad de trabajar por el financiamiento de la inversión pública y el bienestar económico de México.

