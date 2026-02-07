Odiado y temido, Gino Segura emerge como el rostro de reemplazo a Mara Lezama

Quintana Roo cerró 2025 como uno de los estados con mayor reducción de homicidios dolosos del país, un dato que la gobernadora Mara Lezama Espinosa ha colocado en el centro de su balance político y que refuerza el discurso de estabilidad en una entidad clave para el turismo y la economía nacional.

La mandataria destacó una disminución del 73 por ciento en los asesinatos, una cifra que busca consolidar la percepción de gobernabilidad y seguridad en un estado históricamente golpeado por la violencia vinculada al crecimiento urbano y al flujo constante de visitantes nacionales y extranjeros.

Este escenario de mejora en seguridad coincide con el arranque anticipado de la carrera interna en Morena rumbo a la sucesión de 2027, donde el senador Eugenio ‘Gino’ Segura Vázquez comienza a ganar visibilidad como uno de los perfiles con mayor proyección para relevar a Lezama al frente del gobierno estatal.

Desde su posición como presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Gino Segura ha colocado la agenda económica en el debate, al proponer la creación de al menos un fin de semana largo adicional al año, medida que, aseguró, podría generar hasta 400 millones de dólares para el sector vacacional.

El legislador argumentó que el turismo interno debe fortalecerse ante el contexto internacional, recordando que por cada visitante extranjero que llega a México se movilizan seis turistas nacionales, una proporción clave en momentos de incertidumbre por las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La preocupación del sector empresarial ha sido expresada de manera abierta por líderes turísticos de la Riviera Maya, quienes advierten que parte del mercado estadounidense podría optar por vacacionar dentro de su propio país, reduciendo el flujo hacia destinos como Cancún y Playa del Carmen.

En ese contexto, la presencia de Gino Segura en ferias internacionales como Fitur marcó un cambio en los equilibrios políticos y empresariales del estado, al concentrar la atención de grandes inversionistas hoteleros que tradicionalmente habían identificado a Mara Lezama como la principal interlocutora.

El senador, de 31 años, se suma a un tablero político donde ya se perfilan otros liderazgos regionales dentro de Morena, mientras Lezama insiste en que no habrá rupturas internas y llama a cerrar filas, al tiempo que su nombre suena como posible relevo en la Secretaría de Turismo federal.

La gobernadora ha subrayado que los resultados en seguridad deben mantenerse al margen de ambiciones personales, en un momento en que Quintana Roo enfrenta el reto de consolidar la paz social, sostener el crecimiento turístico y administrar una transición política que ya comenzó a tomar forma.

