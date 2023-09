Hace nueve años, la noche del 14 de septiembre, se convirtió en una fecha que marcó la vida de quienes en aquel entonces habitaban el municipio de Los Cabos con la llegada del huracán Odile a tierras sudcalifornianas. Para el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carbajal Figueroa, el paso del fenómeno meteorológico nos dejó malas experiencias, pero también grandes enseñanzas.

“Odile, la noche de las playeras blancas”, es un libro escrito por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, en el cual relató las experiencias antes, durante y después del paso del fenómeno meteorológico en las costas del municipio de Los Cabos, desde una perspectiva personal y como responsable de una institución que brinda atención en situaciones de emergencia. Considera que esta fecha no debe ser olvidada, sino que debe quedar como un antecedente en nuestra memoria de lo catastrófico que puede llegar a ser un huracán.

Carbajal Figueroa compartió momentos de tensión que se vivieron durante el toque a tierra de Odile. Existe un protocolo internacional que establece que, ante la llegada de un fenómeno meteorológico, “nadie sale”, incluyendo a autoridades y equipos de emergencia. Sin embargo, hubo tantas llamadas de emergencia que motivaron a los bomberos a salir a auxiliar a quienes más lo necesitaban.

“La gente pedía a gritos una ambulancia, pedía a gritos un camión de bomberos, reportaba que su casa se estaba inundando, que las ventanas y puertas habían cedido, que estaban replegados en el cuarto del baño, personas que se habían quedado en los arroyos, personas de la tercera edad que informaban que su casa se estaba colapsando, y pedían el apoyo del cuerpo de bomberos, por lo que en ese momento no nos quedó de otra que romper este protocolo de seguridad y tuvimos que sacar dos brigadas de bomberos a diferentes puntos de la cuidad con el huracán encima para intentar por lo menos unos cuantos servicios de tantos que se habían reportado”, expresó el licenciado Juan Antonio Carbajal Figueroa, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.

El huracán “Odile” marcó un antes y un después en el municipio de Los Cabos. Este fenómeno causó daños materiales significativos, incluyendo la caída de torres de electricidad, la destrucción de colonias enteras y el deterioro de vialidades, así como daños en la infraestructura turística.

El comandante Carbajal Figueroa también hizo hincapié en otra problemática: el “desorden social”. Considera que este fue el principal daño que el fenómeno meteorológico trajo consigo.

“Creo que el que más causó daños fue el comportamiento social, ¿por qué?, porque la gente en este caso no fue solidaria en un principio. El huracán Odile sacó lo peor de muchas personas. Muchas personas, después de pasar el huracán, a primeras horas de la mañana, salieron a las calles con esa curiosidad de ver qué había pasado, pero se sumó esa ambición de querer apropiarse de lo que no era propio”, mencionó.

Esto condujo a actos de rapiña que afectaron a la sociedad, perjudicando tanto a pequeños como a grandes comercios. Inicialmente, la mayoría de los pequeños negocios donaron productos perecederos, pero lamentablemente esto abrió la puerta para la apropiación de artículos que no eran de primera necesidad. El comandante de los bomberos de San Lucas enfatizó que estos actos de rapiña no deberían haber ocurrido.

“No tenía por qué darse porque la carretera hacia La Paz no sufrió daños, la capital del estado no resultó tan impactada como fue Los Cabos, por lo que había provisiones, alimentos, la manera de viajar allá, si la gente hubiera guardado ese comportamiento, pero no. En muchas personas apareció la parte negra que tenía y comenzaron a rapiñar. Lo peor de esto es que luego aparecieron grupos que se organizaron para romper los comercios, y nos tocó verlos aquí en el centro, había camionetas con personas organizadas que venían armadas con marros, seguetas, con corta pernos y eran los encargados de violentar las cerraduras de los comercios y después asustar a las personas para que entraran a saquearlos”.