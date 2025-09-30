Ofertan 175 vacantes en construcción en reclutamiento del Gobierno de BCS en La Paz

El Gobierno del Estado, a través del Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur (SNE-BCS), convoca a personas con experiencia en construcción a participar en un reclutamiento laboral en La Paz. El evento se llevará a cabo el viernes 3 de octubre en el Jardín Velasco, de 9:00 a 13:00 horas.

En esta jornada se ofrecerán más de 175 vacantes, con sueldos que van de 14 mil a 18 mil pesos mensuales. Además, los puestos disponibles incluyen maestro de obra, maestro varillero, maestro carpintero, fierrero auxiliar, albañil, electricista, carpintero, jefe de almacén, ingeniero electromecánico, auxiliar de compras, auxiliar contable y arquitecto proyectista.

Durante la actividad, las y los interesados podrán entrevistarse directamente con representantes de las empresas. De esta manera, se facilita su incorporación al empleo formal.

Lee más: Gobernador Castro Cosío encabeza ceremonia del Día de la Educación Secundaria en BCS

La convocatoria está abierta a hombres y mujeres mayores de 18 años. Por lo tanto, las personas interesadas deberán presentarse con currículum vitae o identificación oficial (INE).

Finalmente, con este tipo de acciones, el Gobierno de Baja California Sur refrenda su compromiso de acercar oportunidades laborales dignas. Asimismo, busca impulsar el crecimiento del sector productivo y mejorar el bienestar de las familias sudcalifornianas.