OTAs lanzan fuertes promociones de Black Friday para viajar a Europa en 2025-2026

Las principales OTAs (agencias de viajes online) iniciaron su temporada de Black Friday con una serie de promociones dirigidas a viajeros interesados en volar a Europa durante 2025 y 2026. Plataformas como Booking, Despegar, Expediay Edreams activaron descuentos que incluyen rebajas directas en vuelos, promociones en paquetes de vuelo + hotel y tarifas especiales en estancias.

Entre las ofertas más destacadas, Booking.com habilitó su campaña de descuentos con rebajas aplicables a hoteles en ciudades europeas, permitiendo a los viajeros reducir significativamente el costo del alojamiento.

Por su parte, Expedía lanzó promociones que combinan vuelos con noches de hotel, una opción atractiva para quienes buscan asegurar itinerarios completos a precios más bajos. A esto se suman plataformas como Edreams, que impulsan tarifas reducidas en vuelos operados por aerolíneas europeas de bajo costo.

De acuerdo con portales especializados en turismo, algunas de estas promociones incluyen conexiones a ciudades como Madrid, Londres, París, Roma y Ámsterdam con descuentos que pueden variar entre el 20% y el 60%, dependiendo de la aerolínea y el tipo de paquete.

Además, varias ofertas permiten viajar hasta bien entrado 2026, brindando flexibilidad a quienes planean su viaje con anticipación.

Las OTAs recomiendan reservar lo antes posible, ya que la disponibilidad es limitada y los precios pueden modificarse según la demanda. Asimismo, sugieren revisar detalles como tasas aeroportuarias, políticas de equipaje y condiciones de cancelación antes de concretar la compra.

Con estas promociones, el Black Friday se consolida como una de las mejores épocas del año para adquirir viajes internacionales, especialmente para quienes buscan cruzar el Atlántico con presupuesto controlado.