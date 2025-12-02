Profeco exhibe a Elektra y Coppel por inflar precios y simular ofertas en el Buen Fin 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor reveló que durante el Buen Fin 2025, tiendas como Elektra y Coppel recurrieron a la simulación de ofertas mediante el aumento previo de precios. La práctica, detectada en productos de alta demanda, engañó a consumidores que confiaron en promociones supuestamente extraordinarias.

La Profeco explicó que, en Elektra, varios artículos —incluidas pantallas y equipos electrónicos— aparecieron con descuentos que en realidad no existían. El precio original había sido incrementado días antes, lo que permitió a la tienda presentar el costo final como una rebaja atractiva, cuando en realidad era similar o incluso superior al habitual.

En Coppel se registraron irregularidades del mismo tipo, especialmente en línea blanca. Refrigeradores, estufas y otros electrodomésticos fueron promocionados como “oferta especial”, aunque el historial de precios mostraba que los montos habían sido elevados para simular una reducción durante el evento comercial.

LEER MÁS: ¿Te gustaría formar parte del equipo de trabajo del Banco del Bienestar? Aquí te decimos los requisitos

La Profeco señaló que estas prácticas afectan directamente al consumidor, pues generan expectativas falsas y distorsionan la competencia entre comercios. La dependencia recordó que el Buen Fin debe operar bajo reglas claras para que las promociones sean reales y verificables.

El operativo especial incluyó el monitoreo de miles de productos antes, durante y después de la campaña. Gracias a ese seguimiento, se logró demostrar que las variaciones injustificadas de precio no fueron errores aislados, sino parte de una estrategia comercial que vulnera los derechos de compra.

Ante la exhibición pública, la dependencia adelantó que se aplicarán sanciones y llamó a los ciudadanos a comparar precios, revisar historial de costos y denunciar cualquier irregularidad en temporadas de ofertas masivas como el Buen Fin.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO