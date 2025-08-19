Ofertas Soriana – Martes y Miércoles del Campo 19 y 20 de agosto de 2025
Este 19 y 20 de agosto, Soriana celebra su tradicional evento “Martes y Miércoles del Campo” con descuentos especiales en productos frescos y perecederos. Aprovecha estas ofertas en todas las sucursales participantes y en línea.
Frutas y Verduras
-
Sandía con semilla: $14.80/kg
-
Melón chino: $16.80/kg
-
Mango paraíso: $17.80/kg
-
Jícama: $19.80/kg
-
Jitomate Saladet: $12.80/kg (solo el 19 de agosto)
-
Zanahoria: $14.90/kg
-
Lechuga Romana: $23.80/pieza
-
Calabacita Italiana: $29.80/kg
-
Chile Jalapeño: $25.90/kg
-
Papa blanca: $29.80/kg
-
Nopal: $45.90/kg
-
Limón sin semilla: $27.80/kg
-
Naranja: $51.50/kg
-
Manzana Red Delicious: $33.90/kg
-
Aguacate Hass: $54.80/kg
-
Cilantro, espinaca y perejil: $11.90/manojo
- Flor de calabaza: $28.90/manojo
Carnes y Proteínas
-
Pollo entero fresco: $38.90/kg
-
Milanesa de Res Pulpa blanca: $198.00/kg
-
Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90/kg
-
Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s: $174.90/kg
-
Pierna de Cerdo sin hueso fresca: $108.00/kg
-
Medallón de Pechuga de Pollo: $158.00/kg
-
Filete de Basa: $74.90/kg
-
Camarón coctelero chico: $149.00/kg
-
2º al 50% de descuento en Pescados y Mariscos empacados Valley Foods
Si prefieres comprar desde casa, visita la sección de Frutas y Verduras y Carnes, Pescados y Mariscos en Soriana en línea para ver todas las ofertas disponibles.
