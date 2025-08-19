Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Ofertas Soriana – Martes y Miércoles del Campo 19 y 20 de agosto de 2025

Descubre las mejores promociones en Soriana este 19 y 20 de agosto de 2025. Frutas, verduras, carnes y más a precios especiales.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
19 agosto, 2025
Este 19 y 20 de agosto, Soriana celebra su tradicional evento “Martes y Miércoles del Campo” con descuentos especiales en productos frescos y perecederos. Aprovecha estas ofertas en todas las sucursales participantes y en línea.

Frutas y Verduras

  • Sandía con semilla: $14.80/kg

  • Melón chino: $16.80/kg

  • Mango paraíso: $17.80/kg

  • Jícama: $19.80/kg

  • Jitomate Saladet: $12.80/kg (solo el 19 de agosto)

  • Zanahoria: $14.90/kg

  • Lechuga Romana: $23.80/pieza

  • Calabacita Italiana: $29.80/kg

  • Chile Jalapeño: $25.90/kg

  • Papa blanca: $29.80/kg

  • Nopal: $45.90/kg

  • Limón sin semilla: $27.80/kg

  • Naranja: $51.50/kg

  • Manzana Red Delicious: $33.90/kg

  • Aguacate Hass: $54.80/kg

  • Cilantro, espinaca y perejil: $11.90/manojo

  • Flor de calabaza: $28.90/manojo

Carnes y Proteínas

  • Pollo entero fresco: $38.90/kg

  • Milanesa de Res Pulpa blanca: $198.00/kg

  • Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90/kg

  • Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s: $174.90/kg

  • Pierna de Cerdo sin hueso fresca: $108.00/kg

  • Medallón de Pechuga de Pollo: $158.00/kg

  • Filete de Basa: $74.90/kg

  • Camarón coctelero chico: $149.00/kg

  • 2º al 50% de descuento en Pescados y Mariscos empacados Valley Foods

Si prefieres comprar desde casa, visita la sección de Frutas y Verduras y Carnes, Pescados y Mariscos en Soriana en línea para ver todas las ofertas disponibles.

