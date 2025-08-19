Ofertas Soriana – Martes y Miércoles del Campo 19 y 20 de agosto de 2025

Este 19 y 20 de agosto, Soriana celebra su tradicional evento “Martes y Miércoles del Campo” con descuentos especiales en productos frescos y perecederos. Aprovecha estas ofertas en todas las sucursales participantes y en línea.

Frutas y Verduras

Sandía con semilla: $14.80/kg

Melón chino: $16.80/kg

Mango paraíso: $17.80/kg

Jícama: $19.80/kg

Jitomate Saladet: $12.80/kg (solo el 19 de agosto)

Zanahoria: $14.90/kg

Lechuga Romana: $23.80/pieza

Calabacita Italiana: $29.80/kg

Chile Jalapeño: $25.90/kg

Papa blanca: $29.80/kg

Nopal: $45.90/kg

Limón sin semilla: $27.80/kg

Naranja: $51.50/kg

Manzana Red Delicious: $33.90/kg

Aguacate Hass: $54.80/kg

Cilantro, espinaca y perejil: $11.90/manojo

Flor de calabaza: $28.90/manojo

Carnes y Proteínas

Pollo entero fresco: $38.90/kg

Milanesa de Res Pulpa blanca: $198.00/kg

Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90/kg

Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s: $174.90/kg

Pierna de Cerdo sin hueso fresca: $108.00/kg

Medallón de Pechuga de Pollo: $158.00/kg

Filete de Basa: $74.90/kg

Camarón coctelero chico: $149.00/kg

2º al 50% de descuento en Pescados y Mariscos empacados Valley Foods

Si prefieres comprar desde casa, visita la sección de Frutas y Verduras y Carnes, Pescados y Mariscos en Soriana en línea para ver todas las ofertas disponibles.