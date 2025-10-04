Off-road: ¿Cancelaron o no la carrera Chevron Nigth Race? Esto dice ProBaja y Protección Civil La Paz

La comunidad del off-road en Baja California Sur vivió momentos de tensión luego de que Protección Civil Municipal de La Paz suspendiera la revisión mecánica de la Chevron Night Race, programada inicialmente como evento nocturno en el malecón de la capital.

La suspensión de la revisión mecánica, comunicada por ProBaja a las 9:30 p.m. del viernes 3 de octubre, se debió a irregularidades detectadas por Protección Civil en la pista del Rancho ProBaja. Según Francisco Cervantes, director de Protección Civil La Paz, los organizadores no cumplieron con los requisitos establecidos, específicamente en el plan de contingencias y en ciertas condiciones de seguridad de la pista.

“No se otorgó la anuencia porque no se garantizaban las medidas de seguridad necesarias. Había situaciones de riesgo que no podemos detallar por ahora”, explicó Cervante a CPS Noticias y Tribuna de México.

Este imprevisto afectó no solo a los más de 150 equipos de competidores provenientes de Baja California Sur, otros estados de México y Estados Unidos, sino también a la economía local.

Hoteles, restaurantes, tiendas y empresas involucradas en el evento, además de miles de aficionados, sintieron el impacto de esta decisión. ProBaja lamentó la situación, calificándola como “insólita” y fuera de su control, al tiempo que reafirmó su disposición para colaborar con las autoridades y cumplir con las medidas requeridas.

Chevron Night Race continúa bajo un nuevo formato

La decisión, tomada la noche del 3 de octubre, generó preocupación entre organizadores, pilotos, patrocinadores y aficionados, quienes temían la cancelación total de la carrera.

Tras negociaciones con el Ayuntamiento de La Paz, ProBaja anunció a la 1:19 p.m. de este sábado en sus redes sociales que la competencia Chevron Night Race se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en un formato diurno en la pista del Rancho ProBaja.

La competencia off-road iniciará a las 7:00 a.m. con la categoría de motociclismo, seguida por el automovilismo en la pista del Rancho ProBaja.

La revisión mecánica de los autos que competirán en la carrera Chevron Night Race se realizará hoy sábado en el estacionamiento del Ayuntamiento de La Paz, de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., en un formato estrictamente técnico, sin la tradicional fiesta en el malecón debido a la ocupación del espacio por otro evento.

“Pedimos una enorme disculpa a corredores, patrocinadores y aficionados. No podremos realizar el evento en formato nocturno, pero garantizamos un espacio de competencia y espectáculo”, expresó ProBaja en su comunicado.

La organización también destacó que se han realizado obras de mitigación y contención en la pista para cumplir con las exigencias de seguridad.

¿Qué recomendaciones hace Protección Civil La Paz entorno a los eventos off-road?

Francisco Cervantes, director de Protección Civil La Paz, subrayó la importancia de que los organizadores cumplan con los protocolos establecidos para garantizar la seguridad en eventos off-road.

Entre los requisitos, destacó la presentación de un plan de contingencias, la contratación de seguridad y atención prehospitalaria, la capacitación de bandereros y personal en primeros auxilios, así como el manejo de extintores. Además, invita a realizar los trámites con la debida anticipación.

“Los organizadores deben solicitar sus permisos con tiempo suficiente. Para eventos grandes, recomendamos hasta dos meses de preparación para evitar complicaciones”, señaló.

Para los asistentes, Cervantes hizo un llamado a priorizar la seguridad:

“El principal error es pensar que no pasa”, dijo el agente, así mismo, invita a buscar lugares seguros para observar, evitar curvas peligrosas y no intentar tomarse fotos muy cerca de la carrera.

Con el compromiso de organizadores y autoridades, La Paz se prepara para recibir este domingo a miles de aficionados que vibrarán con la adrenalina de la pista del Rancho ProBaja. ¡Diviértete, pero cuídate y cuida a los tuyos!