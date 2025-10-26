¡Es oficial! Katy Perry y Justin Trudeau revelan su romance en la ciudad del amor | VIDEO

Los persistentes rumores que habían ligado sentimentalmente a la estrella pop estadounidense Katy Perry con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han pasado de la especulación a la confirmación oficial, tras verlos juntos y tomados de la mano en París, Francia.

La pareja eligió la icónica Ciudad del Amor para hacer su debut público y sellar su historia ante las cámaras, un acontecimiento que coincide con la celebración del cumpleaños número 41 de la cantante.

El momento que reveló sin lugar a dudas la naturaleza de su relación ocurrió este 25 de octubre, cuando la cantante y el político canadiense fueron captados saliendo del emblemático cabaret Crazy Horse.

Ambos se dejaron ver tomados de la mano y con una gran sonrisa en el rostro, visiblemente felices y enamorados, una estampa que demostró la complicidad que existe entre ellos.

El escenario no podía ser más simbólico; el Crazy Horse es un referente del espectáculo parisino fundado en 1951. Según las imágenes captadas y difundidas en medios internacionales y redes sociales, Perry y Trudeau no hicieron ningún intento por ocultarse de los flashes al abandonar el teatro tras disfrutar del show.

La cantante lucía un vibrante vestido rojo intenso, contrastando con la sobriedad del conjunto negro elegido por el exmandatario. Minutos después, ambos subieron al mismo vehículo, lo cual cimentó la noticia que inmediatamente circuló en redes sociales.

Tanto la estrella del pop como el exlíder político llegan a esta nueva etapa sentimental tras cerrar capítulos personales significativos.

La cantante Katy Perry confirmó su ruptura con el actor Orlando Bloom en junio pasado, con quien mantuvo una relación intermitente durante casi una década y con quien comparte una hija, Daisy Dove. Por su parte, , después de 18 años de matrimonio y tres hijos en común.Justin Trudeau anunció su separación de su esposa, Sophie Grégoire-Trudeau, en 2023

Según una fuente citada por la revista People, existe una clara atracción mutua entre ellos, aunque el futuro de la relación depende de cómo evolucionen sus vidas ahora que ella viaja por el mundo y él está reestructurando su vida tras dejar su cargo como primer ministro en enero de 2025.