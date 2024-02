OFICIAL: Lewis Hamilton deja Mercedes

¡Oficial! Después de intensos rumores que circulaban, Mercedes finalmente confirmó que Lewis Hamilton se despedirá de la escudería al concluir la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Esta noticia marca el fin de una era en la exitosa asociación entre el piloto británico y el equipo alemán, que ha alcanzado grandes logros desde que Hamilton se unió a Mercedes en 2013.

Durante este período, Hamilton ha contribuido significativamente a la dominancia de Mercedes en la Fórmula 1, logrando múltiples campeonatos mundiales y estableciendo récords.

“El equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y Lewis Hamilton se separarán al final de la temporada 2024. Lewis ha activado una opción de liberación en el contrato anunciado el año pasado”, se lee en el comunicado.

