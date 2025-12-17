Oficina turística acerca a visitantes de Los Cabos los atractivos de La Paz

El sector empresarial de La Paz, integrado por tour operadores, hoteles y prestadores de servicios, creó un espacio en Los Cabos con el objetivo de promover la oferta turística de la capital del estado y acercar a los visitantes a sus principales atractivos.

Donna Lauren Jeffries Álvarez, titular de la Oficina de Enlace Turístico de La Paz en Los Cabos, explicó que este espacio busca brindar información gratuita a los turistas que visitan el destino, para que conozcan las actividades, tours y experiencias que ofrece La Paz. Destacó que la oficina cuenta con un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de La Paz, lo que la acredita como un espacio oficial con respaldo institucional.

“La idea y visión de esta oficina surge de empresarios con intereses en el sector turístico, como hoteles y prestadores de servicios El objetivo es dar a conocer la oferta turística de La Paz como destino. Sabemos que Los Cabos tiene una gran conectividad aérea, por lo que se identificó la necesidad de contar con un espacio turístico oficial que permitiera ofrecer estos servicios”, señaló Jeffries Álvarez.

De acuerdo con el Observatorio Turístico del Fideicomiso de Turismo (Fiturca) Los Cabos, alrededor del 13% de los visitantes que arriban a este destino viajan posteriormente a La Paz, donde realizan actividades como el nado con tiburón ballena, windsurfing, además de disfrutar de la oferta cultural y gastronómica del Pueblo Mágico de Todos Santos.