OISRA busca médicos veterinarios en el sur de México para combatir al gusano barrenador

En busca de detener los avances y eliminar por completo la presencia del gusano barrenador en México, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OISRA) está buscando contratar veterinarios con título para su “Proyecto GBG”.

La organización busca contratar a egresados para fungir como médicos en certificación zoosanitaria, que habiten en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y al sur de Veracruz.

En un comunicado compartido por OISRA y por la SENASICA se dio a conocer la búsqueda de profesionistas para formar parte de este proyecto que busca volver a exterminar al gusano barrenador de México.

Los requisitos se encuentran dentro de la publicación compartida, sin embargo, algo a resaltar es contar con la cédula profesional y no haber cometido ninguna falla ante SENASICA.

Se estarán recibiendo solicitudes hasta el 10 de octubre, las solicitudes deben ser enviadas al correo contrataciones.mx@oisra.org con el asunto “MVZ Certificador Proyecto GBG”.